Federico Britos: desde "el plan del Gran Parque Central cambiará la historia de Nacional" a su réplica a Ruglio

Federico Britos, tesorero de Nacional y uno de sus principales dirigentes, comienza a hablar con Ovación y de inmediato hace su lectura de la actualidad deportiva del tricolor, que viene de caer en el clásico disputado en el Gran Parque Central: “Yo los entiendo a los hinchas de Nacional, conmigo en primera fila, todos queremos ganar y mostrando un buen fútbol, ese es nuestro paladar. También como directivo tengo que tener la mesura justa para entender que hay tiempo, que este plantel y este cuerpo técnico vienen de ser campeones uruguayos ganando una final histórica”.

Al respecto, profundiza: “Fue la primera final clásica en las dos canchas de los grandes y quedó en casa. Entonces, por supuesto que tienen espalda y hay que tener paciencia que el juego y los resultados van a llegar, no tengo duda de eso; van a llegar con este cuerpo técnico y hay que tenerle paciencia porque este plantel ya demostró que sabe ganar campeonatos”.

Al ser consultado acerca de qué opina sobre el mensaje posteado por Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, quien tras ganar el clásico posteó “sin ayuda no podés, vos sabés que no podés”, Britos contestó: “No me sorprende, es el discurso que ha tenido desde que asumió y él se siente cómodo poniéndose en ese papel de víctima. Cuando pierde es por culpa de los jueces y cuando gana es porque él es un fenómeno. Y bueno, cada club tiene el presidente que se merece, nosotros pensamos en nosotros mismos y él que diga lo que quiera mientras no afecte los intereses de Nacional; es un problema de ellos. Nosotros no tenemos mucho para agregar, obviamente me parece que no es un discurso que le aporte en este momento al fútbol y a la sociedad, pero bueno, que se haga cargo él”.

Federico Britos, tesorero de Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En el plano estrictamente deportivo, el grado de protagonismo de Nicolás López ha cambiado de forma notoria. Pasó de ser figura en el cierre del 2025 a integrar el banco de suplentes en el arranque de la nueva temporada y entrar a los 78 minutos contra Peñarol.

En referencia concreta a si esto lo impactó, dijo: “No me sorprendió porque creo que Jadson Viera planificó que el Diente López tuviera más minutos, pero lo que pasa es que después pasan cosas y los cambios que pensás se tienen que modificar, o el partido no se da como pensabas. La salida de Sebastián Coates y la entrada de Agustín Rogel en el primer tiempo sin duda que trastoca un poco los momentos de los otros cambios. Al Diente lo veo muy bien físicamente y estoy convencido de que cuando empiece a agarrar minutos se va a volver a ver al Diente del año pasado, que básicamente lo que nos aporta son muchos goles”.

Si se trata de delanteros, uno de los que recibió algunas críticas después de haber llegado a su quinto clásico sin convertir fue Maxi Gómez, pero el dirigente del Bolso lo vincula más a una cuestión colectiva: “Maxi es uno de los jugadores con más categoría que tenemos en el plantel, está teniendo un rendimiento bueno, hace un desgaste bárbaro, baja mucho, hace jugar, las pelea y está en contacto permanente con la pelota. Es verdad que le ha faltado definir con algún gol en este arranque, pero creo que no hemos encontrado un funcionamiento futbolístico donde lo dejemos de cara al gol, y un “9” precisa que le dejes pelotas de gol para que se encargue de definirlas”.

La opinión de Britos sobre el megaproyecto de US$93 millones en el Gran Parque Central

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

Britos se muestra ilusionado con el megaproyecto del Gran Parque Central, que implica una inversión estimada de US$93 millones y comprende la ampliación del aforo, los 20.000m² de oficinas, un mini shopping y el estacionamiento techado para 1000 autos. También incluye un estadio de básquetbol para 5000 personas. “Este proyecto cambia la historia de Nacional para siempre. No solo nos da un estadio terminado, moderno y con una infraestructura increíble en el corazón de Montevideo, sino que nos va a dar una rentabilidad a corto y mediano plazo que va a transformar al club, que va a contar con nuevos ingresos”.

De todas formas, aclara que el proyecto primero deberá pasar por la comisión directiva durante la semana próxima y el paso posterior es la asamblea de socios. “Mi postura siempre es la misma: para dar un paso más y realmente sanear al club hay que generar más, ¿y cómo generás más? Con mejor infraestructura y nuevos ingresos. La facturación de Nacional va a aumentar significativamente con este proyecto y eso es lo que nos va a hacer sanear el club y transformarlo para que difícilmente otro de Uruguay pueda igualar los ingresos que tengamos a corto y mediano plazo. Tenemos una ventaja comparativa: estamos en el corazón de Montevideo y de La Blanqueada y tenemos espacio para crecer”.

El render del masterplan del Gran Parque Central con hinchas en el Arena que pretenden instalar. Foto: cedida a Ovación.

Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional, es un eje clave del proyecto, que tiene un Consejo Asesor externo honorario trabajando desde el año pasado para hacerlo realidad. Es un proyecto que está muy pensado, hay gente muy profesional arriba de esto. Cuando se presente y primero se dé la discusión en directiva desde el punto de vista del análisis financiero y después se lleve a una asamblea, creo que ahí todos los socios de Nacional se van a sacar la duda de que es un proyecto serio que cambia la historia del club para siempre”.

En la reunión de directiva se presentarán las distintas opciones de financiamiento, y Britos adelanta: “Nacional no pone un peso y los inversores van contra ingresos nuevos del Gran Parque Central, no contra ingresos que ya existen. Por eso es que a corto y mediano plazo generás una rentabilidad y te quedás con una facturación muy superior a la que tiene hoy Nacional porque vos estás dando nuevos servicios que hoy no existen”.

Sobre cómo sería la implementación de la obra, acotó: “Transforma al barrio, no solo le va a dar servicios de mucha calidad, sino que también le da más servicios al vecino. Nacional no tiene que intervenir ni comprar ningún padrón más para hacer este proyecto como está propuesto, eso es algo a destacar. Hay muchos socios que preguntan: ‘¿Pero los vecinos venderán sus casas?‘; no importa, no necesitamos comprar ninguna casa para terminar este megaproyecto”.