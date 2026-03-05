Plan de US$93 millones en el Gran Parque Central a directiva: del "no es deuda" para Nacional al posible ingreso

Nacional trabaja en la concreción de un megaproyecto con una inversión de US$93 millones que afirman que cambiará el barrio La Blanqueada. Es un plan que busca modernizar el Gran Parque Central con una ampliación del aforo que alcanzaría los 45.000 espectadores con techo incluido, 20.000m² de oficinas, un mini shopping, estacionamiento techado para 1000 autos y un estadio de básquetbol para 5000 personas.

En lo que respecta a las tribunas, está previsto que se levante una nueva bandeja en la Héctor Scarone. También se construirán nuevos codos que unirán las tribunas conforme a un diseño de “circulación continua de 360 grados”, en consonancia con lo que establece la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Desde el año pasado la institución viene trabajando con la consultora CPA Ferrere, a quien designó para hacerse cargo del modelo económico financiero. La semana que viene lo presentarán en la comisión directiva, donde se analizará en detalle cada uno de los ítems.

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

En caso de que supere esa instancia, el proyecto seguirá su curso hacia la asamblea de socios, que en definitiva será la encargada de avalar o no este ambicioso plan con toda la información relevante al alcance.

Nacional tiene a disposición desde el 2025 un Consejo Asesor externo honorario del que participan economistas y otros profesionales con vasta trayectoria para ayudar en la toma de decisiones en materia económica y financiera. Este equipo técnico lo lidera Alfonso Capurro, que es licenciado en Economía y magíster por la Universidad Pompeu Fabra.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, tienen previsto poner en práctica un modelo dinámico en función de negociaciones con operadores y distintas opciones de financiamiento. Desde la oposición solicitaron información extra, pero optan por el hermetismo previo a la directiva. Después de la polémica generada en relación al monto de la inversión, negaron de forma rotunda que este proyecto incremente el endeudamiento: “No se endeuda al club. Es un fideicomiso independiente, que se paga con los ingresos de los nuevos negocios y, a su vez, genera nuevos ingresos para el club por fuera del fideicomiso”.

Parte del megaproyecto del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

Una fuente consultada sostuvo que el beneficio de este proyecto alcanza tal magnitud que “Nacional no solo no se endeuda, sino que resuelve todos sus problemas financieros”. El fideicomiso generaría unos U$S20.000.000 anuales para el club en un modelo conservador.

Puertas adentro entienden que lo ideal sería comenzar las obras antes de fin de año, pero todo está sujeto a la aprobación en la asamblea. “Es una cosa muy grande que va a cambiar al club por muchos años y nos va a dar un ingreso anual muy importante”, cerraron con evidente ilusión de ponerlo en práctica.

El mini estadio que planean construir en la Ciudad Deportiva Los Céspedes

El moderno gimnasio que tiene Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: Archivo El País.

Nacional trabaja con intensidad en sus formativas y se encuentra realizando algunas mejoras en las canchas y tiene previsto instalar un gimnasio nuevo con la mira en incrementar la calidad de trabajo. Álex Saúl, vicepresidente segundo del Bolso, dio detalles de otro proyecto que planean realizar: “Es un mini estadio en Los Céspedes con una inversión muy grande que la idea es empezarla este año; todavía no tenemos fecha”, inició.

Consultado sobre cuánta inversión le demandaría al club, respondió: “Entre US$3.000.000 y US$3.500.000 de inversión. Es un mini estadio, pero más que nada es para tener todo mejor armado, instalar un muy buen lugar de entrenamiento, gimnasio, recuperación y control médico. Y que los chicos tengan un lugar de primer nivel mundial porque bien o mal hoy vamos a tener que competir con todo el mundo”.