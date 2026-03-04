Nacional recupera un extremo para el cruce ante Juventud: Juan Cruz de los Santos entrenó a la par del plantel

El Nacional de Jadson Viera recibió una noticia positiva este miércoles al confirmarse la recuperación de Juan Cruz de los Santos, el extremo de 22 años que había sido titular en el debut ante Boston River por el Torneo Apertura, pero luego debió ausentarse por un desgarro del recto femoral de cuádriceps izquierdo.

El joven futbolista sintió una dolencia en el entretiempo de aquel compromiso y ya no pudo regresar para el complemento, por lo que junto con el área médica del tricolor comenzó a hacer un trabajo especial de recuperación considerando que ya ha tenido varias lesiones musculares.

Juan Cruz de los Santos celebra su golazo en el triunfo de Nacional ante Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, este martes el plantel tricolor retornó a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y De los Santos pudo entrenar a la par de sus compañeros. Considerando el tiempo que lleva afuera de las canchas, será una decisión del entrenador si finalmente lo incluye o no entre los convocados para enfrentar al Juventud de Las Piedras de Sebastián "Gallego" Méndez.

Ahora que ya está disponible, competirá por el puesto con el juvenil Rodrigo Martínez, que viene de ser titular en el clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Apertura, y también con Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia y Exequiel Mereles.