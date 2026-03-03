Nacional recibió su tercera multa del año tras el clásico jugado en el Gran Parque Central: de cuánto es

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer la sanción que recibió Nacional después del clásico que disputó ante Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

De acuerdo a lo que expresa el documento, la sanción se produce por "responsabilidad objetiva de los clubes" y por no respetar parte de lo establecido en el protocolo de seguridad de AUF. En especial, por el uso de banderas, pirotecnia, proyectiles y la realización de determinados cánticos.

La multa es económica y estipula unas 150 unidades reajustables, que equivalen a unos $277.775.

No es la primera vez que el tricolor recibe una multa en lo que va del año ya que tras la Supercopa Uruguaya recibió una multa de 180 unidades reajustables, que a valor de enero eran unos $333.329.

Luego, después de la visita a Progreso en el Landoni de Durazno, fue multado con 15 unidades reajustables tras el accionar de sus hinchas que le implicó al tricolor el pago de una suma cercana a los $ 27.777.

Desde la Comisión se repara en la "responsabilidad objetiva de los clubes, protocolo de seguridad AUF, parcialidad y banderas".