Nacional recibió su tercera multa del año tras el clásico jugado en el Gran Parque Central: de cuánto es
La Comisión Disciplinaria dio a conocer la sanción económica por "responsabilidad objetiva de los clubes", el uso de banderas, cánticos, pirotecnia y proyectiles.
La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer la sanción que recibió Nacional después del clásico que disputó ante Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
De acuerdo a lo que expresa el documento, la sanción se produce por "responsabilidad objetiva de los clubes" y por no respetar parte de lo establecido en el protocolo de seguridad de AUF. En especial, por el uso de banderas, pirotecnia, proyectiles y la realización de determinados cánticos.
La multa es económica y estipula unas 150 unidades reajustables, que equivalen a unos $277.775.
No es la primera vez que el tricolor recibe una multa en lo que va del año ya que tras la Supercopa Uruguaya recibió una multa de 180 unidades reajustables, que a valor de enero eran unos $333.329.
Luego, después de la visita a Progreso en el Landoni de Durazno, fue multado con 15 unidades reajustables tras el accionar de sus hinchas que le implicó al tricolor el pago de una suma cercana a los $ 27.777.
Desde la Comisión se repara en la "responsabilidad objetiva de los clubes, protocolo de seguridad AUF, parcialidad y banderas".
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