"Yo quería salir por el año que tuve", dijo Julián Millán y destacó compartir con un excompañero de Nacional

Cuando salió a la cancha del Gran Parque Central para jugar el clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura, se emocionó hasta las lágrimas. El pasaje de Julián Millán por Nacional significó un salto cualitativo en la carrera del defensor colombiano de 27 años, que se enteró poco antes del partido ante los aurinegros que iba a ser transferido.

"Todo pasó muy rápido, pero bueno, es lo que hay. Me voy con lindos momentos, recuerdos y agradecido con Nacional y con toda la gente que estuvo apoyando", reconoció el futbolista surgido de Inter Palmira de su país y que estuvo a préstamo en Llaneros, Patriotas e Independiente Santa Fe de Colombia, donde su rendimiento llamó la atención del equipo tricolor, que lo incorporó al inicio de la pasada temporda.

Millán se enteró poco antes de enfrentar a Peñarol que el clásico sería su último partido en Nacional y confesó que estaba esperando ser transferido. "Fue muy rápido. Entre sábado y domingo me enteré que salía para otro lado. Obviamente yo quería salir por el año que tuve y bueno se dio la oportunidad, ahora a pensar en lo que viene y estar a la altura", declaró a radio El Espectador.

El colombiano será jugador de Fluminense, donde será compañero de los uruguayos Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans, además de poder compartir con sus compatriotas Kevin Serna y Santiago Moreno.

Después de una temporada que puede ser bisagra en su carrera, Millán se va de Nacional con un recuerdo grabado a fuego. "El día que fuimos campeones en el Parque, ese día siempre lo voy a llevar en mi mente y siento que todos los momentos fueron especiales en el año, pero ese fue el más notorio", reconoció el colombiano, al tiempo que valoró especialmente haber compartido con uno de los referentes del equipo tricolor.

Millán conformó una gran dupla de zagueros juntoa Sebastián Coates y al parecer la dupla fue tan buena dentro como fuera de la cancha. "Seba es un gran tipo. Ayer me despedí de todos y le dije que era un honor poder compartir cancha con él, es una gran persona".

Boggio, Millán y Coates en el partido entre Nacional y Bahía por Copa Libertadores. Foto: Darwin Borrelli.

El buen nivel de Julián Millán en Nacional le abrió las puertas del Brasileirao y no pierde de vista la ilusión de ser convocado a la selección de Colombia de cara al próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. "Yo sigo trabajando, esperemos que sea Dios obrando y lo importante es el trabajo y ya el tiempo lo dirá".

El colombiano se va de Nacional agradecido y con un gesto que lo enaltece y actúa conforme a sus palabras. Millán cedió al club tricolor el porcentaje del traspaso que le corresponde, un 20%, que en esta operación son 800.000 dólares para las arcas del equipo tricolor. Además, su representante hizo lo mismo cobrando solo un 7,5% del 10% que le correspondía como comisión. "Se habló con mi empresario, coordinaron el tema y eso ya quedó en manos de ellos", respondió Millán.