Así fue el blooper clásico de Andrés Matonte: el árbitro terminó el partido un minuto antes de lo estipulado

Andrés Matonte, árbitro principal del partido entre Nacional y Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, había tenido una buena performance durante el encuentro en el Gran Parque Central.

El partido llegaba al final sin polémicas ni revisiones VAR, hasta que el árbitro protagonizó una insólita situación, a falta de un minuto para el final de los descuentos del segundo tiempo, cuando el partido iba 1-0 tras el gol de Peñarol, autoría de Matías Arezo.

El internacional adicionó seis minutos y cuando el reloj marcaba 90+5 dio por terminado el partido. En seguida se percató del error y realizó un gesto pidiendo disculpas. Al mismo tiempo se señaló el reloj, dando a entender que tenía un problema con el conteo. Esto se confirmó posteriormente cuando se supo que el reloj se le detuvo.

En un partido que dirigió sorprendentemente bien para las expectativas que había respecto de su rendimiento, Andrés Matonte protagonizó este blooper insólito. ¿Y el reloj? 🙄 pic.twitter.com/nVBGcPLBcX — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 2, 2026

Para ese momento, tras el pitazo "final", los suplentes de Peñarol ingresaron al campo de juego para abrazar a sus compañeros. Incluso Washington Aguerre, Nahuel Herrera y Emanuel Gularte celebraron dentro de la cancha.

Tras esa acción, que hizo al estadio estallar en silbidos, Matonte dio la orden de jugar el minuto que faltaba. Todos a sus lugares hasta cumplir el tiempo estipulado.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el triunfo clásico ante Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Finalmente el resultado fue el mismo. Peñarol se quedó con el clásico de la fecha 4 del Apertura y es el único líder del primer torneo corto de la Liga AUF Uruguaya 2026.