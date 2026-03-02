Coates habló de su lesión y analizó la derrota: "Duele perder pero queda mucho campeonato; el año va a ser largo"

Apenas iban 24 minutos cuando Sebastián Coates se sintió en una jugada que fue clave para Nacional. El capitán cortó a Emanuel Gularte y al estirar la pierna se lesionó. El defensa tricolor habló sobre su lesión en zona mixta, de hecho, junto a Luciano Boggio fueron los únicos que brindaron declaraciones, y se refirió tanto a su lesión como a la derrota clásica.

Sobre su desafortunada salida, dijo que “sintió un poco atrás el posterior” y que en las próximas horas se hará los estudios. A su vez, confirmó que no se trató de algo que arrastraba en la semana. “Fue en esa jugada, yo justo tranco, creo que fue con Trindade, y después justito queda un corner para ellos y también estiro la pierna que le queda a Gularte que pegue en el palo, pero ahí ya había sentido un poquito, así que bueno”.

🗣️ Sebastián Coates tras el clásico: "Nos duele perder, pero queda mucho campeonato. Esto recién arranca."



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En relación al partido, el capitán confesó: “Obviamente que nos duele perder contra cualquier rival. Como fue lindo ganarle en la final, ahora también nos duele perder. Pero queda mucho campeonato, sabemos que recién arranca y que el año va a ser largo. Tenemos que descansar ahora y preocuparnos por el partido que viene, que también va a ser muy difícil”.

Sebastián Coates tras lesionarse en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Consultado si la virtud de Peñarol fue por el lado defensivo, expresó: “Creo que en el primer tiempo nosotros estuvimos bastante bien con la pelota y quizás podríamos haber generado un poco más, obviamente que ellos estaban bien parados y en el segundo tiempo quizás entramos un poco en la locura, en dejar espacios y quizás jugar mucho en largo y bueno, ellos encontraron muchas segundas pelotas y ahí empezaron a crecer y bueno, tuvieron una y bueno, fue gol”.

En cuanto al análisis del partido, añadió: “En el segundo tiempo entramos en la locura, dejamos espacios y jugamos mucho en largo. Ellos encontraron muchas segundas pelotas y empezaron a crecer. Tuvieron una y fue gol”.

El capitán le quitó importancia a los entre dichos que tuvo con Maxi Olivera al término del primer tiempo, situación sobre la que evaluó: "Queda en la cancha, son cosas que cada uno tiene su opinión".

También refirió a cómo vio a Agustín Rogel en su lugar: “Entró muy bien y eso es positivo para nosotros porque es un central que tiene mucho recorrido, que nos va a ayudar mucho y que ahora tiene la oportunidad”.

Por último, habló de la salida de Julián Millán, que seguirá su carrera en Fluminense. “Ojalá que le vaya muy bien, se lo merece. Fue una pieza importante en el campeonato del año pasado, para el grupo es un jugador muy bueno y, como compañero, también. Vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera”.

