Andrés Matonte será el árbitro del clásico del Apertura entre Nacional y Peñarol; Leodán González, en el VAR

El calendario de la Liga AUF Uruguaya dispuso que Nacional y Peñarol se vean las caras en una nueva edición del clásico en la cuarta fecha, en este caso, del Torneo Apertura, certamen que abre la temporada 2026.

El próximo domingo 1° de marzo, en el Gran Parque Central y desde las 19:30, se disputará el segundo encuentro oficial de esta magnitud en este año luego de lo que fue la disputa de la Supercopa Uruguaya donde Peñarol se lo adjudicó por penales tras igualar sin goles en los 120 minutos.

En esta ocasión no habrá alargue, tampoco definición por los penales ya que se juega por los puntos, esos tan importantes para cada equipo, más allá de que recién está iniciando la competencia local.

Para dicho partido, quedó definido en la jornada de este martes que Andrés Matonte será el árbitro principal. Para el juez internacional de 37 años será su quinto clásico oficial en su carrera ya que acumula cuatro cotejos hasta el momento.

El saldo es de dos victorias para Nacional y dos empates, por lo que Peñarol hasta el momento no ha podido ganar clásicos dirigidos por Andrés Matonte que tuvo su primera experiencia en 2019 en el marco del desempate por el primer puesto del Torneo Clausura donde el Bolso ganó 2-0 por goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo.

Luego pasaron dos clásicos en el Campeón del Siglo, ambos con empate sin goles, hasta que en setiembre de 2022 fue el árbitro en el recordado clásico en el Gran Parque Central en el que jugó Luis Suárez y marcó un gol para un Nacional que se impuso 3-1 ya que al gol del Pistolero se sumaron los de Mathías Laborda y Camilo Cándido, descontando Kevin Méndez.

Andrés Matonte durante el partido entre Peñarol y Miramar Misiones. Foto: Leonardo Mainé.

Los asistentes que tendrá Andrés Matonte serán Agustín Berisso y Héctor Bergaló, mientras que el cuarto árbitro será Daniel Rodríguez.

Mientras tanto, el encargado del VAR será Leodán González quien viene de tener la misma tarea en la disputa de la Supercopa hace algunas semanas y en esta ocasión estará acompañado de Diego Riveiro y Nicolás Tarán.