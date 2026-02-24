Eficiencia y actitud: la categoría de Matías Arezo para ser clave en Peñarol y la marca que persigue en el club

Minuto 89 de partido. Anahí Fernández levantó el tablero electrónico anunciando una variante en Peñarol. Diego Aguirre movió otra vez el banco de suplentes y mandó a la cancha a Brandon Álvarez, quien iba ingresar por Matías Arezo. Todo el Estadio Campeón del Siglo se puso de pie para aplaudir a un jugador que volvió a ser determinante.

Es que luego de un primer tiempo que fue muy malo en el aurinegro —tal como había pasado siete días atrás en Maldonado—, el equipo repuntó en el complemento, cuando ya perdía 1-0.

Deportivo Maldonado se había puesto en ventaja con un gol de Juan Manuel Ramos a los 31 minutos y estaba dando un batacazo porque quedaba como líder junto a Central Español, verdugo Mirasol en la segunda fecha del Torneo Apertura.

Pero de a poco, todo comenzó a cambiar en Peñarol y fue de la mano de un jugador que ya no tiene más nada que confirmar porque otra vez volvió a ser determinante: Matías Arezo.

Y si bien el Carbonero no era un aluvión ni mucho menos, sí se adelantó unos metros en el campo de juego, el Depor bajó su producción y ya se estaba dedicando a esperar bien parado atrás para salir rápido de contragolpe y lastimar a una defensa que sufrió bastante, pero que también tuvo un alto rendimiento de Lucas Ferreira en la zaga central.

¡LO EMPATÓ PEÑAROL CON UN GOLAZO DE AREZO!



El delantero anotó el 1-1 ante Deportivo Maldonado.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Pero a los 62’, un saque de banda del Depor desde la derecha dividió una pelota que peleó Jesús Trindade para luego pasársela a Matías Arezo, quien después de una pared con devolución de Gastón Togni, encaró de la punta al medio y sacó un tremendo zapatazo desde afuera del área para fulminar a un Diego Segovia que nada pudo hacer ante la potencia de un disparo que terminó en el fondo de la red.

Fue la primera explosión de alegría del Campeón del Siglo en una noche que se estaba complicando, pero en la que nuevamente Arezo salió al rescate de Peñarol.

Con ese golazo, se despertó un equipo que a partir de ahí comenzó a hacer mucho más por el triunfo y lo terminó consiguiendo.

Matías Arezo ante la marca de Hernán Menosse en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Foto: Ignacio Sánchez.

Y fue gracias a otro impulso individual, pero esta vez de Leonardo Fernández, quien a los 78’ y tras un rebote en un córner, puso la pelota contra el palo derecho del arco de Segovia para anotar el 2-1 definitivo.

El hincha se fue contento con el resultado, pero preocupado por el rendimiento colectivo de un equipo que en la previa al clásico que deberá jugar el domingo frente a Nacional en el Gran Parque Central (19:30) dejó más dudas que certezas, pero que logró volver a sumar de a tres luego de la derrota con Central Español.

Y un porcentaje importante de ese regreso a la victoria lo tuvo un Matías Arezo que llegó a tres gritos en la misma cantidad de presentaciones en el Torneo Apertura para ser el máximo anotador de este certamen.

El delantero aurinegro anotó en la primera fecha ante el Montevideo City Torque, en la segunda frente a Central Español y en la tercera contra Deportivo Maldonado. Pero a esos goles le suma una actitud ganadora que empuja a todo un equipo endeble que deberá mejorar de cara al clásico.

Matías Arezo celebra su gol en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Los máximos goleadores de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo

Matías Arezo es el goleador de Peñarol y del Torneo Apertura con tres tantos y dos de ellos los anotó en el Estadio Campeón del Siglo, donde el delantero está en carrera dentro de una selecta lista de anotadores.

El máximo goleador en el escenario Mirasol es Leonardo Fernández, quien el domingo llegó a 26 gritos. Lo siguen Agustín Álvarez Martínez con 22, el Cebolla Rodríguez con 20, David Terans con 16, Cristian Palacios con 15 y luego aparece Matías Arezo con 13 y con chances de seguir creciendo si mantiene el nivel actual.