La vuelta de Washington Aguerre al CDS: de los aplausos y las atajadas vitales a la discusión con un compañero

En el aplausómetro al momento de dar a conocer la alineación, entró en el Top 3, así como también ingresó en el podio de los más destacados de Peñarol en un partido complicado como el que disputó ayer ante Deportivo Maldonado. Washington Aguerre está de vuelta.

Ya había atajado en el amistoso ante Colo Colo donde contuvo cuatro penales, pero el aurinegro igual perdió ante el Cacique, pero en esta ocasión se trató de su reestreno oficial luego de lo que había sido su último partido en Peñarol el 26 de noviembre de 2024 por la fecha 14, ya que se lesionó y no disputó la 15 y última.

“Lo tenía previsto”, afirmó Diego Aguirre en conferencia de prensa cuando fue consultado por Ovación sobre la salida de Sebastián Britos y el ingreso de Aguerre al arco. “Fue un pedido desde comienzo de año y sabíamos de su suspensión, pero que vuelva era algo previsto”, añadió.

Washington Aguerre en el calentamiento junto a Sebastián Britos previo al partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Foto: Ignacio Sánchez.

Y es que más allá de que como también afirmó Aguirre “tenemos dos buenos goleros”, el artiguense ya mostró lo que puede dar bajo los tres palos del Mirasol y eso que su último partido oficial había sido el 17 de diciembre del año pasado defendiendo al DIM de Colombia.

Tras los aplausos llegaron las atajadas, esas que fueron las que dejaron a Peñarol en partido porque evitó más de una en la primera parte y tuvo su mejor reacción en el complemento ante Maxi Noble cuando quedó cara a cara con el atacante a quien lo esperó y le terminó conteniendo el remate. Más allá del gol, en el que tal vez se vio sorprendido por la pelota, estuvo a la altura y hasta tuvo tiempo de hacer su propio show.

Es que le dijo de todo a Angulo cuando el colombiano dio un mal pase atrás y le recriminó a él y luego exageró algunas atajadas para ganar algunos segundo que provocaron, incluso, algunas carcajadas entre los hinchas, porque el resultado ya era favorable.

¡AGUERRE LE DIJO DE TODO A ANGULO TRAS UN MAL PASE ATRÁS!#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Aguerre está de vuelta y aunque sabido es que no estará para los dos primeros partidos de Copa Libertadores, si el físico se lo permite será titular en los próximos encuentros del Torneo Apertura, sin dejar de lado que el próximo es nada menos que el clásico ante Nacional.