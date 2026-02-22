Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado: con dudas en el rendimiento, el aurinegro lo dio vuelta y volvió a la victoria

Se cerró la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y lo hizo en el Campeón del Siglo donde Peñarol recibió a Deportivo Maldonado buscando volver a la victoria tras la derrota sufrida ante Central Español, pero no se le hizo nada fácil.

El equipo de Diego Aguirre, que había comenzado con un contundente triunfo ante Montevideo City Torque, dejó el invicto en la segunda jornada y ahora intentaba volver a sumar de a tres para crecer en la tabla de posiciones.

Claro está que primero debía superar a uno de los equipos que llegó como líder a esta tercera fecha como lo es Deportivo Maldonado que había ganado los dos partidos que había jugado y tenía puntaje perfecto.

Y aunque se la hizo muy difícil, el aurinegro le terminó quitando ese invicto luego de superarlo por 2-1 en el Campeón del Siglo. De todas maneras, fue cuesta arriba porque la visita se adelantó por gol de Juan Manuel Ramos, pero en el complemento lo dieron vuelta Matías Arezo y Leonardo Fernández.

El minuto a minuto de Ovación:

90+5' | ¡Final del partido!

Se terminó el juego en el Campeón del Siglo, Peñarol dejó muchas dudas, pero pudo dar vuelta el marcador y se impuso por 2-1 ante Deportivo Maldonado que se había adelantado con gol de Juan Manuel Ramos. Matías Arezo y Leonardo Fernández pusieron los del Mirasol.

82' | Batista tuvo el tercero y se lo perdió

Otra vez Arezo, esta vez con una asistencia, para dejar de cara al gol a Facundo Batista. En una acción muy similar a la del partido amistoso ante Colo Colo, pero aquella vez fue gol y en esta se fue por arriba del horizontal.

78' | ¡Gol de Peñarol!

Leonardo Fernández tomó el rebote de un tiro de esquina que él mismo remató y sacó un bombazo que se metió al segundo palo para vencer a Diego Segovia y así dar vuelta el marcador.

Leonardo Fernández celebra su gol en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

72' | Trindade definió a colocar, pero se fue por arriba

Una buena jugada colectiva del aurinegro terminó con una asistencia de Leonardo Fernández a Jesús Trindade que definió a colocar abriendo el pie, pero se fue por arriba del horizontal.

65' | Arezo sigue exigiendo a la defensa del Depor

Más allá del empate, el delantero es el hombre más peligroso que tiene Peñarol y poco después del tanto ejecutó una chilena que se fue cerca del horizontal y minutos después, pese a ser el único en el área, ganó de cabeza, pero no lo hizo cómodo.

62' | ¡Gol de Peñarol!

Combinación entre Matías Arezo y Leandro Umpiérrez que terminó en un zapatazo del delantero que venció las manos de Diego Segovia y puso el empate en el Campeón del Siglo.

Matías Arezo celebra su gol en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

51' | Aguerre evitó el segundo del Depor

Otra pelota perdida por la defensa de Peñarol dejó mano a mano y de cara al gol a Maximiliano Noble, que definió a colocar ante la salida de Washington Aguerre, pero el arquero tuvo una gran reacción para evitar el tanto fernandino.

48' | Nahuel Herrera volvió a salvar a Peñarol

El arranque del complemento fue muy similar al primer tiempo y con el agregado de que el aurinegro pasó a jugar con tres defensas y dejó más espacios. Esos precisamente fueron los que aprovechó Renato César para encarar, sacarse de arriba a Lucas Ferreira y poner un pase atrá que justó cortó Nahuel Herrera.

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Sigue el fútbol en el Campeón del Siglo donde Deportivo Maldonado le está ganando por 1-0 a Peñarol en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura.

Leonardo Fernández ataca con pelota en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

45+7' | ¡Final del primer tiempo!

Se fueron los primeros 45 minutos en el Campeón del Siglo donde Deportivo Maldonado se fue arriba en el marcador al descanso. El gol lo hizo Juan Manuel Ramos.

45+4' | El juego estuvo cinco minutos detenido por proyectiles

Desde la Tribuna Cataldi, una de las cabeceras del Estadio Campeón del Siglo, cayeron proyectiles hacia el área donde se ubica Diego Segovia y el árbitro Javier Feres detuvo las acciones hasta poder conversar con el Jefe del Operativo. Estuvo cinco minutos detenido.

40' | Peñarol se lanza por el empate, pero no lo encuentra

Las intenciones de Angulo, los pases filtrados de Leonardo Fernández y la entrega de Matías Arezo no alcanzan, por el momento, para que el aurinegro encuentre el empate en medio de un desconcierto en el campo.

31' ¡Gol de Deportivo Maldonado!

Fue una secuencia increíble en las inmediaciones del arco de Peñarol. Tres tiros de esquina consecutivos le terminaron dando la chance a Deportivo Maldonado y el tercero fue el vencido. Matías Espíndola se sacó de arriba a Leonardo Fernández con un amague y metió un centro que conectó Juan Manuel Ramos para poner el 1-0.

El festejo de los jugadores de Deportivo Maldonado en el partido ante Peñaro en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

27' | Si no era por Herrera, estaba el primero de la visita

Diego Laxalt no pudo terminar de despejar una pelota que dejó a Christian Tabó mano a mano con Aguerre, cuando quiso buscar el pase dentro del área a Renato César, apareció justó Nahuel Herrea para despejar.

26' | Cartagena intentó desde lejos, pero se fue ancho

La defensa de Peñarol le dejó el espacio y Santiago Cartagena se animó. Aprontó el tiro y sacó el latigazo que se fue cerca del arco de Washington Aguerre.

Jesús Trindade en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

20' | Peñarol domina la posesión, pero no las acciones

Distinto a lo ocurrido en los primeros minutos, el equipo de Diego Aguirre pasó a tener la pelota, pero no encontró los caminos para generar peligro sobre el arco de Diego Segovia.

12' | La visita anotó, pero era posición adelantada

Renato César ganó la espalda de la defensa aurinegra, puso un pase al medio y Maxi Noble adelantó al Depor, pero quien inició la jugada estaba en fuera de juego y el gol no subió al marcador.

8' | Peñarol respondió por Luis Angulo

Diego Laxalt llegó muy bien hasta el fondo de la cancha y puso un centro con rosca en el que Luis Angulo anticipó a su marca, pero su toque se fue por encima del horizontal de Segovia.

Luis Angulo disputa la pelota en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

6' | Menosse ganó por arriba y pasó cerca

El fernandino se adueñó de la pelota en los primeros minutos y así generó un tiro de esquina desde la izquierda que se cerró con un cabezazo de Hernán Menosse que se abrió y se fue apenas ancho del arco local.

2' | La primera fue del Depor y contuvo Aguerre

Maximiliano Noble, uno de los mejores pateadores del Depor, finalizó una jugada preparada en un tiro libre con un zapatazo con fuerza y buena dirección, pero que Washington Aguerre contuvo sin problema.

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura.

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado

Peñarol: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera (58' Kevin Rodríguez), Diego Laxalt (45' Leandro Umpiérrez); Eric Remedi, Jesús Trindade (81' Matías González); Luis Angulo (45' Facundo Batista), Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo (45' Brandon Álvarez). DT: Diego Aguirre.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena (75' Adrián Vila), Maximiliano González (81' Emiliano Mozzone); Christian Tabó, Matías Espíndola (75' Guillermo López), Maximiliano Noble (67' Sebastián González); Renato César (67' Sebastián Tormo) . DT: Gabriel Di Noia.

Goles: 31' Juan Manuel Ramos (DM) / 0-1; 62' Matías Arezo (P) / 1-1; 78' Leonardo Fernández (P) / 2-1.

Amarillas: Jesús Trindade, Eric Remedi, Gastón Togni (P); Matías Espíndola (DM).

Hora: 20:30

Estadio: Campeón del Siglo

Televisa: DSports, cables, Antel TV y Disney+.

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Horacio Ferreiro y Javier Irazoqui

Cuarto: Anahí Fernández

VAR: Antonio García y Richard Trinidad

Matías Arezo en la previa del partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

¡Así juega Peñarol!

Con la presencia de Washington Aguerre, Nahuel Herrera y Diego Laxalt, el entrenador Diego Aguirre dio a conocer el 11 inicial de Peñarol.

Así forma el aurinegro: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Diego Laxalt; Eric Remedi, Jesús Trindade; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

Así juega #Peñarol frente a Deportivo Maldonado, por la Fecha 3 del Torneo Apertura. pic.twitter.com/OSL05dmd6s — PEÑAROL (@OficialCAP) February 22, 2026

¡El Depor tiene el once confirmado!

Gabriel Di Noia confirmó la alineación para jugar en el Campeón del Siglo con mucha experiencia y jugadores de buen pie.

Así forma el fernandino: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena, Maximiliano González; Christian Tabó, Matías Espíndola, Maximiliano Noble; Renato César.

Peñarol inaugura camiseta alternativa y especial

En la semana la presentó y este domingo se estrena. Peñarol dio a conocer su nueva indumentaria que evoca la alternativa de los años 80 que usó en el Mundialito de Clubes.

Deportivo Maldonado tiene sus nombres disponibles

Gabriel Di Noia, el entrenador de los fernandinos, dio a conocer su lista de jugadores convocados para el encuentro en el Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

📋 Lista de 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 para enfrentar a @OficialCAP por la tercera del Torneo Apertura. #VamosMaldonado 🟢🔴 pic.twitter.com/krJq8PohAS — Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) February 22, 2026

Los convocados de Peñarol, tienen regresos

No solo Washington Aguerre vuelve a aparecer en la nómina del aurinegro, sino que además regresa Diego Laxalt, que fue uno de los mejores del Mirasol en el estreno del Apertura. A su vez, Nahuel Herrera vuelve a decir presente.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Deportivo Maldonado, por la Fecha 3 del Torneo Apertura @LigaAUF pic.twitter.com/ZSHsYcn7Ir — PEÑAROL (@OficialCAP) February 22, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Deportivo Maldonado!

En el Campeón del Siglo y en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura, se miden el aurinegro y el fernandino en el juego que le pondrá fin a una nueva jornada de la Liga AUF Uruguaya.