Tras el acuerdo, la oficialización: Peñarol presentó al Indio Fernández y se suma al plantel de Diego Aguirre

Roberto "Indio" Fernández es nuevo jugador de Peñarol. Después de idas y vueltas, propuestas y contrapropuestas, hubo acuerdo con Godoy Cruz, a pesar de la oferta de Belgrano, que quedó bastante molesto.

En la mañana de este domingo solo restaba la firma ya que ambos clubes estaban intercambiando papeles y por la tarde se consumó. El aurinegro compra el 60% de la ficha del jugador nacido en Montevideo, surgido en Fénix con posterior pasaje por Atenas de San Carlos en el fútbol uruguayo y que desde 2023 se encontraba en el Tomba de Mendoza.

“No está hecho hasta no firmarse, pero estamos en papeles ya”, habían avanzado desde el club aurinegro a Ovación, más allá de que ahora sí está confirmado ya que incluso la propia institución lo presentó a través de sus redes sociales e informó que su vínculo será hasta 2028.

¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼, 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗼ⵑ 🏹



✅ Roberto Nicolás Fernández es nuevo jugador de Peñarol.



Llega al Carbonero procedente de Godoy Cruz 🇦🇷 y firma contrato hasta 2028. pic.twitter.com/qTYjakWzNY — PEÑAROL (@OficialCAP) February 22, 2026

Será la undécima del mercado aurinegro tras las llegadas de Franco Escobar (Houston Dynamo – Estados Unidos), Washington Aguerre (Independiente Medellín - Colombia), Facundo Batista (Atlético Nacional - Colombia), Sebastián Britos (Universitario), Abel Hernández (Liverpool), Gastón Togni (Defensa y Justicia - Argentina), Lucas Ferreira (Defensa y Justicia - Argentina), Diego Laxalt (Dinamo Moscú - Rusia), Luis Angulo (Talleres - Argentina), Mauricio Lemos (Vasco da Gama - Brasil).

Este domingo Peñarol recibe a Deportivo Maldonado

Esta es una buena noticia para Diego Aguirre que luego de la derrota ante Central Español del domingo, Peñarol se apronta para la tercera fecha el Torneo Apertura con un equipo bastante perfilado y un desafío importante por delante en la previa al clásico que el domingo 1 de marzo jugará frente a Nacional en el Gran Parque Central.

Este domingo se enfrentará nada menos que ante uno de los tres punteros de este certamen como Deportivo Maldonado, al que recibirá este domingo desde la hora 20:30 en el Estadio Campeón del Siglo (DSports, cables de Montevideo e interior, y Disney+) con el arbitraje de Javier Feres.