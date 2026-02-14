Indio Fernández, pretendido por Peñarol, fue titular en el debut de Godoy Cruz, pero el héroe fue otro uruguayo

Godoy Cruz tuvo su estreno en la Segunda División del fútbol argentino donde jugó como titular el uruguayo Roberto Nicolás "Indio" Fernández, que es pretendido por Peñarol. Además, portó el brazalete de capitán del conjunto Tomba frente a Ciudad de Bolívar, aunque el héroe del elenco local fue otro uruguayo.

Fernández, que ha sido un pedido expreso de Diego Aguirre para que la directiva mirasol lo traiga con el afán de reforzar la mitad de la cancha, tuvo una buena chance para abrir el marcador. El exjugador de Fénix se tuvo confianza y sacó un disparo de media distancia que pasó cerca del palo derecho del golero Agustín Rufinetti.

La apertura del tanteador se dio en el minuto 50 por parte del delantero Guillermo Sánchez, quien le ganó la posición a los defensores, se metió en el área y definió ante la salida del arquero Roberto Ramírez. Fernández, por su parte, fue amonestado en el minuto 79.

No solo eso, sino que Fernández dejó el campo de juego en el minuto 80 y en su lugar ingresó Luciano Pascual. Por como estaba el panorama, parecía que se venía la derrota del Tomba en su debut en la Segunda División del fútbol argentino, pero a cuatro del final apareció el uruguayo Vicente Poggi —que jugó los 90 minutos— para el 1-1 final.

Tras un tiro de esquina, la pelota le quedó a Martín Pino para que realizara un potente disparo al arco y sobre la línea la defensa visitante logró evitar el gol. Sin embargo, Poggi aprovechó el rebote para decretar el empate definitivo y salvar la noche para Godoy Cruz.

Las negociaciones de Peñarol por el Indio Fernández

Diego Aguirre en la previa del partido entre Peñarol y Colo Colo. Foto: Natalia Rovira.

Peñarol puso arriba de la mesa un par de ofertas por Roberto Fernández, que en primera instancia fueron descartadas por Godoy Cruz, institución dueña del pase del jugador que solo está dispuesta a dejar ir al futbolista uruguayo de 27 años si se trata de una venta.

Lo que ofertó Peñarol en esas dos primeras aproximaciones formales fueron opciones de préstamo con cargo que también fueron descartadas por el Tomba.

El tercer intento del club Carbonero fue mediante el ofrecimiento de la compra del 50% del pase del jugador nacido en Montevideo y surgido en Fénix con posterior pasaje por Atenas de San Carlos en el fútbol uruguayo y que desde 2023 milita en Godoy Cruz.

El equipo de Mendoza tiene una postura muy clara ya que luego de haber descendió en la temporada 2025, ahora jugará la Primera Nacional de Argentina (Segunda División) y para este torneo, el club no quiere desprenderse de ningún futbolista a préstamo, sino que pretende que si se da alguna salida, sea mediante una transferencia.

Claro está que Peñarol no va a ofertar por el 100% de la ficha del volante uruguayo sino que ya hizo un ofrecimiento por el 50% del pase del jugador.

“La última propuesta que hicimos fue la del máximo esfuerzo que puede hacer Peñarol”, contó una fuente aurinegra a Ovación.

Según pudo saber Ovación, el agente del jugador le trasladó a los consejeros aurinegros que están llevando a cabo la negociación que la oferta para Godoy Cruz era insuficiente, aunque de momento, en la institución Carbonera aún no recibieron una respuesta de su par argentino.

“Hay que esperar un poco porque a veces capaz que la primera respuesta es negativa, seguís conversando con ellos y el tema se puede llegar a encaminar”, agregó otra fuente Mirasol consultada por Ovación.