Un calco: Matías Abaldo y Juan Manuel Gutiérrez hicieron dos golazos similares en el fútbol argentino, miralos

El fútbol argentino no da respiro. La jornada del viernes tuvo tres partidos, donde hubo cuatro goles, y la mitad fueron uruguayos. La particularidad es que tanto Matías Abaldo, como Juan Manuel Gutiérrez, en minutos de diferencia marcaron dos goles casi calcados. Ambos abrieron la cuenta, el ex Defensor Sporting lo hizo en el triunfo 2-0 de Independiente ante Lanús, mientras que el ex Nacional y Danubio se hizo presente en la red, al anotar en el empate 1-1 de Defensa y Justicia contra Vélez Sarsfield.

La particularidad se dio en minutos de diferencia. El rojo fue uno de los equipos que abrió la jornada y comenzó ganándole al granate con gol de Abaldo. El tanto se dio gracias a un pase profundo de Ignacio Malcorra, para un uruguayo que inició por izquierda, bancó notable el cuerpo a cuerpo con el defensor, para enganchar al medio y poner la pelota al segundo palo con una comba espectacular. El resultado lo redondeó Gabriel Ávalos, tras un buen cabezazo al primer palo, luego de un gran centro de Lautaro Millán. El ex Danubio, Rodrigo Fernández, ingresó en el tramo final del partido.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Marcone recuperó, Malcorra puso la pelota larga y Abaldo remató con una rosca bárbara para el 1-0 de Independiente contra Lanús en el #TorneoApertura.



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El tanto del uruguayo se dio a los 57' del partido, y en el juego que inició 15 minutos más tarde, Gutiérrez le dio el primer gol del encuentro a Defensa y Justicia a los 14', luego de un pase profundo de Aaron Molinas, donde el uruguayo recortó al medio e hizo un golazo con el pie abierto, que ingresó al ángulo del arco defendido por Álvaro Montero.

¡¡COMO ABALDO PARA INDEPENDIENTE!! ¡¡IMPRESIONANTE COMBA AGARRÓ LA PELOTA Y JUAN MANUEL GUTIÉRREZ MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE DEFENSA ANTE VÉLEZ!!



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El equipo de Guillermo Barros Schelotto sin embargo pudo llegar al empate, donde otro Charrúa fue protagonista, en este caso el arquero Cristopher Fiermarín, que falló en el cálculo de un centro tras un corner de Manuel Lanzini, y por el segundo palo, Matías Pellegrini empató a arco vacío.