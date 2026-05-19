La lista de Bielsa: los 24 de Uruguay que están encaminados y los detalles de la presentación para el Mundial

Mientras Brasil hizo un megaevento ayer en Río de Janeiro para difundir la lista de 26 convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, y otras 15 selecciones ya hicieron pública la nómina sin rodeos, en Uruguay es todo hermetismo. Se van conociendo algunos de los jugadores reservados a medida que van llegando al complejo y las redes sociales de la selección lo comunican. Según indagó Ovación, tampoco hay certeza de que los que son anunciados en redes y empezaron a entrenar estén confirmados para jugar la Copa del Mundo. Puede pasar que algunos estén en la lista de reserva, que Marcelo Bielsa los quiera ver entrenar, pero que después no sean citados.

Más allá de toda la ansiedad y expectativa que genera la lista de Uruguay para el Mundial, la realidad marca que no habrá mayores sorpresas y que, si se hace un análisis de la lista, solo quedan para confirmar dos o tres lugares, que depende de las decisiones que tome el DT respecto a si lleva un defensa más, un volante interior extra, otro extremo o un cuarto centrodelantero. Después se cumple la consigna de tener dos jugadores por posición (algún caso puntual es polifuncional) más los tres arqueros obligatorios y los tres número “9”.

Considerando que todo hace indicar que Giorgian de Arrascaeta estará en la lista final independientemente de su recuperación (podría no estar para el debut), estos serían los 24 futbolistas que hoy estarían confirmados: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele; Nahitan Nández, Guillermo Varela, Ronald Araujo, Josema Giménez, Santiago Bueno, Seba Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian, Nico De la Cruz, Rodrigo Zalazar, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maxi Araújo; Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

Giorgian de Arrascaeta en el partido entre Uruguay y Argelia en el amistoso disputado en Turín. Foto: AFP.

Hay que ver qué decisión toma el seleccionador respecto a Joaquín Piquerez (se recupera de una rotura del ligamento del tobillo; si se lo espera hasta el final o se lo descarta) o si lleva un tercer lateral derecho, que podría ser -en base a los antecedentes de Bielsa - José Luis “Pumita” Rodríguez. En ese puesto ya contaría con Nández y Varela, más la chance de que Ronald pueda jugar en esa posición. Bueno parece ganarle el lugar a Nicolás Marichal; es que se transformó en titular indiscutido en el Wolverhampton inglés.

Otra posibilidad es que lleve un volante central o interior más, puja en la que están Emiliano Martínez y Nicolás Fonseca, dando por confirmada la participación de Zalazar, de los uruguayos con mejor temporada y que acaba de ser vendido al Sporting de Portugal a cambio de 30 millones de euros. En el caso del hijo del Cabeza, también puede jugar por afuera, pese a que no es donde más rindió con la Celeste.

Otra duda que hay es si lleva un tercer extremo o si opta por un cuarto “9”. Juan Manuel Sanabria, Facundo Torres o Kevin Amaro -con ventaja para el primero- son candidatos si Bielsa va por el plan A, mientras que Agustín Álvarez Martínez es candidato como cuarto “9”. Respecto a Suárez, el jugador no tiene información alguna sobre su situación, aunque ha perdido peso la idea de que pueda estar en el Mundial más allá de que el máximo goleador de la historia de la selección confirmó que es elegible.

PLAZO Hay tiempo hasta el próximo 1 de junio para dar a conocer la convocatoria oficial para el Mundial 2026

En resumen, si se confirman los 24 antes señalados, quedan dos futbolistas para elegir entre un defensa, un volante interior o “5”, un extremo y un centrodelantero.

Ayer el equipo de comunicación y marketing estuvo grabando un rodaje en Los Cerrillos y Aguas Corrientes con protagonistas como Luana, Gerardo Nieto, Wilmar Cabrera y Santiago Urrutia, para difundir la lista en un video, posiblemente el 1 de junio, día límite para difundirla.