Mundial 2026: repasa una por una las listas de convocados de las selecciones que jugarán la Copa del Mundo

Cada vez falta menos para que comience el evento deportivo número uno en todo el mundo: el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Es por esto que las 48 selecciones que dirán presente ultiman los detalles para esta competencia.

En ese sentido, algunos combinados empezaron a revelar las listas de los 26 futbolistas convocados de cara a la Copa del Mundo en América del Norte.

Las selecciones que dieron a conocer sus listas de 26 jugadores convocados

Austria: Patrick Pentz (Brondby IF - Dinamarca), Alexander Schlager (RB Salzburg - Austria), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen - República Checa); David Affengruber (Elche - España), David Alaba (Real Madrid -España), Kevin Danso (Tottenham Hotspur - Inglaterra), Marco Friedl (SV Werder Bremen - Alemania), Philipp Lienhart (SC Freiburg - Alemania), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05 - Alemania), Stefan Posch (1. FSV Mainz 05 - Alemania), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim - Alemania), Michael Svoboda (Venezia FC - Italia); Christoph Baumgartner (RB Leipzig - Alemania), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund - Alemania), Florian Grillitsch (SC Braga - Portugal), Konrad Laimer (Bayern Munich - Alemania), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund - Alemania), Xaver Schlager (RB Leipzig - Alemania), Romano Schmid (SV Werder Bremen - Alemania), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC - Austria), Nicolas Seiwald (RB Leipzig - Alemania), Paul Wanner (PSV Eindhoven - Países Bajos), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg - Alemania), Marko Arnautovic (Estrella Roja - Serbia), Michael Gregoritsch (FC Augsburg - Alemania), Sasa Kalajdzic (LASK - Austria). DT: Ralf Ragnick.

Bélgica: Thibaut Courtois (Real Madrid - España), Senne Lammens (Manchester United - Inglaterra), Mike Penders (Estrasburgo - Francia); Timothy Castagne (Fulham - Inglaterra), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion - Inglaterra), Thomas Meunier (Lille - Francia), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt - Alemania), Zeno Debast (Sporting Lisboa - Portugal), Nathan Ngoy (Lille - Francia), Koni De Winter (Milán - Italia), Brandon Mechele (Brujas - Bélgica), Joaquin Seys (Brujas - Bélgica); Youri Tielemans (Aston Villa - Inglaterra), Amadou Onana (Aston Villa - Inglaterra), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers - Escocia), Hans Vanaken (Brujas - Italia), Kevin De Bruyne (Napoli - Italia), Axel Witsel (Girona - España); Leandro Trossard (Arsenal - Inglaterra), Jérémy Doku (Manchester City - Inglaterra), Alexis Saelemaekers (Milán - Italia), Dodi Lukebakio (Benfica - Portugal), Charles De Ketelaere (Atalanta - Italia), Romelu Lukaku (Napoli - Italia, Diego Moreira (Estrasburgo - Francia), Matías Fernández-Pardo (Lille - Francia). DT: Rudi García.

Bosnia Herzegovina: Osman Hadzikic (Slaven Belupo - Croacia), Nikola Vasilj (St. Pauli - Alemania), Martin Zlomislic (HNK Rijeka - Croacia); Nidal Celik (RC Lens - Francia), Amar Dedic (Benfica - Portugal), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria - Italia), Nikola Katic (Schalke 04 - Alemania), Sead Kolasinac (Atalanta - Italia), Tarik Muharemovic (Sassuolo - Italia), Nihad Mujakic (Gaziantep - Turquía), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka - Croacia); Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo - Austria), Esmir Bajraktarevic (PSV - Países Bajos), Ivan Basic (FC Astana - Kazajistán), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armina Gigovic (Young Boys - Suiza), Amir Hadziahmetovic (Hull City - Inglaterra), Ermin Mahmic (Slovan Liberec - República Checa), Amar Memic (Viktoria Plzen - República Checa), Ivan Sunjic (Pafos - Chipre), Benjamin Tahirovic (Brøndby IF - Dinamarca); Samed Bazdar (Jagiellonia - Polonia), Ermedin Demirovic (Stuttgart - Alemania), Edin Dzeko (Schalke 04 - Alemania), Jovo Lukic (Cluj - Rumanía), Haris Tabakovic (Kremser - Austria). DT: Sergej Barbarez.

Brasil: Alisson (Liverpool - Inglaterra), Ederson (Fenerbahce - Turquía), Weverton (Gremio); Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus - Italia), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit - Rusia), Gabriel Magalhaes (Arsenal - Inglaterra), Roger Ibañez (Al Ahli - Arabia Saudita), Leo Pereira (Flamengo) Marquinhos (PSG - Francia), Wesley (Roma - Italia); Bruno Guimaraes (Newcastle - Inglaterra), Casemiro (Manchester United - Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad - Arabia Saudita), Lucas Paquetá (Flamengo); Endrick (Lyon - Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal - Inglaterra), Igor Thiago (Brentford - Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit - Rusia), Matheus Cunha (Manchester United - Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona - España), Rayan (Bournemouth - Inglaterra), Vinicius Jr (Real Madrid - España). DT: Carlo Ancelotti.

Cabo Verde: Josimar Dias 'Abuela' o 'Vozinha' (G.D. Chaves - Portugal), Márcio da Rosa (F.C. Montana 1921 - Bulgaria), Carlos Santos (San Diego Loyal/Wave - EE. UU.); Steven Moreira (Columbus Crew - EE. UU.), Wagner Pina (Trabzonspor - Turquía), Juan Pablo Fernandes (Oțelul Galați - Rumania), Sidny Lopes Cabral (Benfica B - Portugal), Logan Costa (Villarreal - España), Roberto Lopes 'Pico' (Shamrock Rovers - Irlanda), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki - Finlandia), Iarique Tavares 'Stopira' (S.C.U. Torreense - Portugal), Edilson Borges 'Diney' (Al Bataeh - Emiratos Árabes Unidos); Jamiro Monteiro (PEC Zwolle - Países Bajos), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães - Portugal), Yannick Semedo (S.C. Farense - Portugal), Laros Duarte (Puskás Akadémia - Hungría), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad - Bulgaria), Kevin Pina (F.K. Krasnodar - Rusia); Ryan Mendes (Iğdır F.K. - Turquía), Willy Semedo (Omonia Nicosia - Chipre), Garry Rodrigues (Apollon Limassol - Chipre), Jovane Cabral (Estrela da Amadora - Portugal), Nuno da Costa (Istanbul Başakşehir - Turquía), Dailon Livramento (Casa Pia A.C. - Portugal), Gilson Benchimol (F.K. Akron Togliatti - Rusia), Hélio Varela (Portimonense S.C. - Portugal). DT: Pedro Leitão Brito.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu (FC Tokio - Japón), Bum-keun Song (Jeonbuk - Corea del Sur), Hyeon-woo Jo (Ulsan - Corea del Sur); Kim Moon-hwan (Daejeon - Corea del Sur), Kim Min-jae (Bayern Múnich - Alemania), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers - Japón), Jin-seop Park (Zhejiang - China), Young-woo Seol (Estrella Roja - Serbia), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach - Alemania), Ki-hyuk Lee (Gangwon - Corea del Sur), Tae-seok Lee (Austria Viena - Austria), Han-beom Lee (Midtjylland - Dinamarca), Yu-min Cho (Al Sharjah - Emiratos Arabes Unidos); Kim Jin-gyu (Jeonbuk - Corea del Sur), Jun-ho Bae (Stoke City - Inglaterra), Seung-ho Paik (Birmingham - Inglaterra), Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow - Escocia), Ji-sung Eom (Swansea - Inglaterra), Kang-in Lee (PSG - Francia), Dong-gyeong Lee (Ulsan - Corea del Sur), Jae-sung Lee (Mainz - Alemania), In-beom Hwang (Feyenoord - Países Bajos), Hee-chan Hwang (Wolverhampton - Inglaterra); Heung-min Son (LAFC - EE. UU.), Hyeon-gyu Oh (Besiktas - Turquía), Gue-sung Cho (Midtjylland - Dinamarca). DT: Hong Myung-bo.

Costa de Marfil: Yahia Fofana (Rizespor - Turquía), Mohamed Koné (Charleroi - Bélgica), Alban Lafont (Panathinaïkos - Grecia); Emmanuel Agbadou (Besiktas - Turquía), Clément Akpa (AJ Auxerre - Francia), Ousmane Diomandé (Sporting - Portugal), Guela Doué (Estrasburgo - Francia), Ghislain Konan (Gil Vicente - Portugal), Odilon Kossounou (Atalanta - Italia), Evan Ndicka (AS Roma - Italia), Wilfried Singo (Galatasaray - Turquía); Seko Fofana (FC Porto - Portugal), Parfait Guiagon (Charleroi - Bélgica), Franck Kessié (Al-Ahli - Arabia Saudita), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor - Turquía), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest - Inglaterra), Jean-Michaël Seri (NK Maribor - Eslovenia); Simon Adingra (AS Mónaco - Francia), Amad Diallo (Manchester United - Inglaterra), Yan Diomandé (RB Leipzig - Alemania), Oumar Diakité (Cercle Bruges - Bélgica), Evan Guessand (Crystal Palace - Inglaterra), Ange-Yoan Bony (Inter Milán - Italia), Bazoumana Touré (Hoffenheim - Alemania), Elye Wahi (OGC Niza - Francia), Nicolas Pépé (Villarreal - España). DT: Emerse Faé.

Croacia: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb - Croacia), Dominik Kotarski (Copenhage - Dinamarca), Ivor Pandur (Hull City - Inglaterra); Josko Gvardiol (Manchester City - Inglaterra), Duje Caleta-Car (Real Sociedad - España), Josip Sutalo (Ajax - Países Bajos), Josip Stanisic (Bayern Munich - Alemania), Marin Pongracic (Fiorentina - Italia), Martin Erlic (Midtjylland - Dinamarca), Luka Vuskovic (HSV - Alemania); Luka Modric (Milan - Italia), Mateo Kovacic (Manchester City - Inglaterra), Mario Pasalic (Atalanta - Italia), Nikola Vlasic (Torino - Italia), Luka Sucic (Real Sociedad - España), Martin Baturina (Como - Italia), Kristijan Jakic (FC Augsburgo - Alemania), Petar Sucic (Inter Milán - Italia), Nikola Moro (Bolonia - Italia), Toni Fruk (Rijeka - Croacia); Ivan Perisic (PSV Eindhoven - Países Bajos) Andrej Kramaric (Hoffenheim - Alemania), Ante Budimir (Osasuna - España), Marco Pasalic (Orlando City - EE. UU.), Petar Musa (FC Dallas - EE. UU.), Igor Matanovic (Friburgo - Alemania). DT: Zlatko Dalić.

Curazao: Eloy Room (Miami FC - EE.UU.), Tyrick Bodak (Telstar - Países Bajos), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo - Países Bajos); Riechedly Bazder (Konyaspor - Turquía), Joshua Brenet (Kayserispor - Turquía), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk - Países Bajos), Sherel Floranus (PEC Zwolle - Países Bajos), Deveron Fonville (NEC Nijmegen - Países Bajos), Jurien Gaari (Abha - Arabia Saudita), Armando Obispo (PSV Eindhoven - Países Bajos), Shurandy Sambo (Sparta R. - Países Bajos); Leandro Bacuna (Igdir FK - Turquía), Juninho Bacuna (FC Volendam - Países Bajos), Livano Comenencia (FC Zúrich - Suiza), Kevin Felida (FC Den Bosch - Países Bajos), Ar'jany Martha (Rotherham - Inglaterra), Tyrese Noslin (Telstar - Países Bajos), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk - Países Bajos); Jerey Antonisse (Kifisia - Grecia), Tahith Chong (Sheffield United - Inglaterra), Kenji Gorré (Maccabi Haifa - Israel), Sontje Hansen (Middlesbrough - Inglaterra), Gervane Kastaneer (Terengganu FC - Malasia), Brandley Kuwas (FC Volendam - Países Bajos), Jürgen Locadia (Miami FC - EE.UU.), Jearl Margaritha (SK Beveren - Bélgica). DT: Dick Advocaat

Francia: Mike Maignan (Milan - Italia), Robin Risser (Lens - Francia), Brice Samba (Rennes - Francia); Lucas Digne (Aston Villa - Ingalterra), Malo Gusto (Chelsea - Inglaterra), Lucas Hernández (PSG - Francia), Théo Hernandez (Al Hilal - Arabia Saudita), Ibrahima Konaté (Liverpool - Inglaterra), Maxence Lacroix (Crystal Palace - Inglaterra), Jules Koundé (Barcelona - España), William Saliba (Arsenal - Inglaterra), Dayot Upamecano (Bayern Munich - Alemania); N'Golo Kanté (Fenerbahçe - Turquía), Manu Koné (Roma - Italia), Adrien Rabiot (Milan - Iitalia), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid - España), Warren Zaïre-Emery (PSG - Francia); Maghnes Akliouche (Mónaco - Francia), Bradley Barcola (PSG - Francia), Rayan Cherki (Manchester City - Inglaterra), Ousmane Dembélé (PSG - Francia), Désiré Doué (PSG - Francia), Kylian Mbappé (Real Madrid - España), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace - Inglaterra), Michael Olise (Bayern Munich - Alemania), Marcus Thuram (Inter Milan - Italia). DT: Didier Deschamps.

Haití: Carlens Arcus (Angers - Escocia), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem - Bélgica), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks - EE.UU.), Martin Expérience (Nancy - Francia), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante - Bélgica). Ricardo Ade (Liga de Quito - Ecuador), Hannes Delcroix (Lugano - Suiza), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II - Suiza); Leverton Pierre (Vizela - Portugal), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive - EE.UU.), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union - EE.UU.), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton - Inglaterra), Pierre Woodensky (Violette - Haití), Dominique Simon (Tatran Presov - Eslovaquía); Louicious Deedson (Dallas - EE.UU.), Ruben Providence (Almere City - Países Bajos), Josué Casimir (Auxerre - Francia), Derrick Etienne (Toronto - Canadá), Wilson Isidor (Sunderland - Inglaterra), Duckens Nazon (Esteghlal - Iraní), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor- Turquía), Yassin Fortune (Vizela - Portugal), Lenny Joseph (Ferencváros - Hungría). DT: Sébastien Migné.

Japón: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers - Japón), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima - Japón), Zion Suzuki (Parma - Italia); Yuto Nagatomo (FC Tokio - Japón), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden - Bélgica), Kou Itakura (Ajax - Países Bajos), Takehiro Tomiyasu (Ajax - Países Bajos), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord - Países Bajos), Hiroki Ito (Bayern Munich - Alemania), Ayumu Seko (Le Havre - Francia), Yukinari Sugawara (Werder Bremen - Alemania), Junnosuke Suzuki (Copenhague - Dinamarca); Wataru Endo (Liverpool - Inglaterra), Junya Ito (Genk - Bélgica), Daichi Kamada (Crystal Palace - Inglaterra), Koki Ogawa (NEC Nimega - Países Bajos), Daizen Maeda (Celtic - Escocia), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt - Alemania), Ayase Ueda (Feyenoord - Países Bajos), Ao Tanaka (Leeds United - Inglaterra), Keito Nakamura (Stade de Reims - Francia), Kaishu Sano (Mainz 05 - Alemania), Takefusa Kubo (Real Sociedad - España), Yuito Suzuki (Friburgo - Alemania), Kento Shiogai (Wolfsburgo - Alemania) y Keisuke Goto (Sint-Truiden - Bélgica). DT: Hajime Moriyasu.

Nueva Zelanda: Max Crocombe (Millwall - Inglaterra), Alex Paulsen (Lechia - Polonia), Michael Woud (Auckland FC - Nueva Zelanda); Tyler Bindon (Sheffield United - Inglaterra), Michael Boxall (Minnesota United - EE.UU.), Liberato Cacace (Wrexham - Inglaterra), Francis de Vries (Auckland FC - Nueva Zelanda), Callan Elliot (Auckland FC - Nueva Zelanda), Tim Payne (Wellington Phoenix - Nueva Zelanda), Nando Pijnaker (Auckland FC - Nueva Zelanda), Tommy Smith (Braintree Town - Inglaterra), Finn Surman (Portland Timbers - EE.UU.); Lachlan Bayliss (Newcastle United - Inglaterra), Joe Bell (Viking FK - Noruega), Matt Garbett (Peterborough - Inglaterra), Eli Just (Motherwell FC - Escocia), Callum McCowatt (Silkeborg IF - Dinamarca), Ben Old (Saint-Étienne - Francia), Alex Rufer (Wellington Phoenix - Nueva Zelanda), Marko Stamenic (Swansea City - Gales), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix - Nueva Zelanda), Ryan Thomas (PEC Zwolle - Países Bajos); Kosta Barbarouses (Western Sydney - Australia), Jesse Randall (Auckland FC - Nueva Zelanda), Ben Waine (Port Vale - Inglaterra), Chris Wood (Nottingham Forest - Inglaterra). DT: Darren Bazeley.

RD Congo: Lionel Mpasi (Le Havre - Francia), Thimothy Fayulu (FC Noah - Armenia), Matthieu Epolo (Standard de Lieja - Bélgica); Chancel Mbemba (Lille - Francia), Aaron Wan-Bissaka (West Ham - Inglaterra), Alex Tuanzebe (Burnley - Inglaterra), Arthur Masuaku (RC Lens - Francia), Joris Kayembe (Genk - Bélgica), Steve Kapuadi (Widzew Łódź - Polonia), Rocky Bushiri (Hibernian - Escocia), Dylan Batubinsika (Larissa - Gracia), Gédéon Kalulu (Aris Limassol - Chipre); Noah Sadiki (Sunderland - Inglaterra), Samuel Moutoussamy (Atrómitos - Grecia), Edo Kayembe (Watford - Inglaterra), Ngal'ayel Mukau (Lille - Francia), Charles Pickel (Espanyol - España), Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC - Francia), Brian Cipenga (Castellón - España), Meschack Elia (Alanyaspor - Turquía), Gaël Kakuta (AEL Larissa - Grecia); Théo Bongonda (Spartak Moscú - Rusia), Fiston Mayele (Pyramids FC - Egipto), Cédric Bakambu (Betis - España), Simon Banza (Al Jazira - Emiratos Árabes Unidos), Yoane Wissa (Newcastle - Inglaterra). DT: Sébastien Desabre.

Suecia: Viktor Johansson (Stoke City - Inglaterra), Gustaf Lagerbielke (SC Braga - Portugal), Kristoffer Nordfeldt (AIK - Suecia), Jacob Zetterstrom (Derby County - Inglaterra); Hjalmar Ekdal (Burnley - Inglaterra), Gabriel Gudmundsson (Leeds United - Inglaterra), Isak Hien (Atalanta - Italia), Victor Lindelof (Aston Villa - Inglaterra), Eric Smith (St. Pauli - Alemania), Carl Starfelt (Celta de Vigo - España), Daniel Svensson (Borussia Dortmund - Alemania); Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion - Inglaterra), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur - Inglaterra), Jesper Karlstrom (Udinese - Italia), Benjamin Nygren (Celtic - Escocia), Ken Sema (Pafos - Chipre), Elliot Stroud (Mjällby AIF - Suecia), Mattias Svanberg (Wolfsburgo - Alemania), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise - Bélgica); Taha Ali (Malmö FF - Suecia), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel - Alemania), Anthony Elanga (Newcastle United - Inglaterra), Viktor Gyokeres (Arsenal - Inglaterra), Alexander Isak (Liverpool - Inglaterra), Gustaf Nilsson (Brujas - Bélgica). DT: Graham Potter.

Túnez: Aymen Dahmene (CS Sfaxien - Túnez), Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel - Túnez), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain - Túnez); Montassar Talbi (Lorient - Francia), Dylan Bronn (Servette FC - Suiza), Omar Rekik (NK Maribor - Eslovenia), Adem Arous (Kasımpaşa - Turquía), Raed Chikhaoui (US Monastirienne - Túnez), Yan Valery (Young Boys - Suiza), Moutaz Neffati (IFK Norrköping - Suecia), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis - Túnez), Ali Abdi (Nice - Francia); Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt - Alemania), Rani Khedira (Union Berlin - Alemania), Hadj Mahmoud (Lugano - España), Ismaël Gharbi (Augsbourg - Alemania), Hannibal Mejbri (Burnley - Inglaterra), Anis Ben Slimane (Norwich - Inglaterra), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa - Turquía); Sebastian Tounekti (Celtic - Escocia), Elias Saad (Hanovre 96 - Alemania), Elias Achouri (Copenhague - Dinamarca), Khalil Ayari (PSG - Francia), Rayan Elloumi (Vancouver - Canadá), Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala - Rusia), Firas Chaouat (Club Africain - Túnez). DT: Sabri Lamouchi.

