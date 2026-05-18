Neymar fue convocado para el Mundial 2026: Carlo Ancelotti anunció la nómina de Brasil y está el "10"

Carlo Ancelotti le puso punto final a la incertidumbre: Neymar estará en el Mundial 2026. El técnico italiano de Brasil dio a conocer la nómina de futbolistas con los que contará para la Copa del Mundo y el "10" del Santos dice presente en lo que será su cuarta participación mundialista.

El futbolista de 34 años con pasado en Barcelona, Paris Saint Germain y Al Hilal encabezará el ataque de los norteños que también contarán en esa posición con: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan y Vinicius Jr.

Cabe recordar que su último partido con la camiseta de la Canarinha fue en octubre de 2023 en Montevideo y frente a Uruguay en la derrota por 2-0 en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En aquella ocasión salió lesionado y no volvió a defender a la selección por lo que tampoco fue dirigido por Carlo Ancelotti ya que en ese encuentro el técnico era Fernando Diniz.

En la temporada 2026, en la que volvió a vestir la camiseta del Santos —club que lo vio nacer— disputó 15 partidos en los que sumó seis goles y cuatro asistencias.

La lista completa de Brasil para el Mundial 2026:

Arqueros: Alisson (Liverpool - Inglaterra), Ederson (Fenerbahce - Turquía), Weverton (Gremio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus - Italia), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit - Rusia), Gabriel Magalhaes (Arsenal - Inglaterra), Roger Ibañez (Al Ahli - Arabia Saudita), Leo Pereira (Flamengo) Marquinhos (PSG - Francia), Wesley (Roma - Italia)

Volantes: Bruno Guimaraes (Newcastle - Inglaterra), Casemiro (Manchester United - Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad - Arabia Saudita), Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon - Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal - Inglaterra), Igor Thiago (Brentford - Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit - Rusia), Matheus Cunha (Manchester United - Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona - España), Rayan (Bournemouth - Inglaterra), Vinicius Jr (Real Madrid - España).

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Brasil encarará una preparación con dos amistosos ya que enfrentará a Panamá como despedida ante los hinchas norteños y ya estando en Estados Unidos se medirá con Egipto como el último movimiento oficial previo a la Copa del Mundo.

La selección cinco veces campeona del mundo ocupa un lugar del Grupo C donde también se encuentran Marruecos, Haití y Escocia, rivales a los que enfrentará en ese orden el 13, 19 y 24 de junio.