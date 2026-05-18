Mundial 2026: el futbolista uruguayo que Carlo Ancelotti citó a la selección de Brasil para la Copa del Mundo

Tras una hora de ceremonia, Carlo Ancelotti tomó la palabra y nombró uno por uno los 26 jugadores que conforman la lista de convocados de la selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Y hubo un nombre que sorprendió y fue el de un jugador con raíces uruguayas, Roger Ibañez.

“Ahora viene lo bueno”, comentó Ancelotti con una enorme sonrisa antes de nombrar a los delanteros del combinado norteño y en ese momento se escuchó un gran griterío de los que estaban en el lugar, porque el italiano confirmó la presencia de Neymar Junior para el Mundial.

Antes de eso, el exentrenador del Real Madrid mencionó a los defensores y se escuchó el nombre de Roger Ibañez, quien actualmente se desempeña en el Al-Ahli de Arabia Saudita.

Ibañez nació en el municipio de Canela en Río Grande Do Sul y pese a que lo hizo fuera de nuestro territorio el zaguero podría haber representado a Uruguay ya que su madre es uruguaya y esa raíz es la que le podría haber permitido vestir la camiseta Celeste.

La primera convocatoria a la mayor de la selección de Brasil se dio para los amistosos de setiembre de 2022 ante Ghana y Túnez. La Canarinha no solo tenía la "competencia" de Uruguay para contar con él teniendo en cuenta que el defensor estuvo muchos años en la Roma de Italia, lo que le permitió tener la nacionalidad europea y la Azzurra lo siguió de cerca.

El futbolista, que disputará su primera Copa del Mundo, posee cinco partidos con la selección de Brasil y seis con la Canarinha a nivel de la Sub 23. Tuvo acción en los dos últimos amistosos del combinado cinco veces ganador del Mundial: la caída 2-1 ante Francia (jugó 19 minutos) y la victoria 3-1 contra Croacia (61 minutos).

Tras un pasaje por el Fluminense de su país, Ibañez emigró directamente al fútbol italiano para recalar en Atalanta donde solo pudo jugar dos partidos antes de llegar a la Roma en 2020 donde comenzó siendo suplente y luego se afianzó para ser una pieza inamovible y disputar un total de 149 encuentros con esa camiseta en tres temporada.

Roger Ibañez en el Al-Ahli. Foto: @ibanez41oficial.

El 10 de agosto de 2023 fue transferido al Al-Ahli de Arabia Saudita. En la actual temporada, el defensor de 27 años lleva jugados un total de 46 encuentros con el elenco saudí donde convirtió cuatro goles, brindó tres asistencias, recibió siete amarillas y dos rojas.

Qué dice la ley ante estas situaciones

El consulado uruguayo en San Pablo menciona lo siguiente sobre casos similares al de Roger Ibañez: "Cuando una persona ha nacido en el exterior y es hijo/a de padre o madre nacido en Uruguay, es entonces nacional uruguayo. La nacionalidad uruguaya es irrenunciable y por lo tanto, es posible para una persona tener la nacionalidad uruguaya en conjunto con la nacionalidad de otro país, sin perder jamás la uruguaya".

Luego agrega que "el primer paso, para poder obtener los documentos uruguayos, es inscribir la partida de nacimiento de la persona en Uruguay". "Para esto no existe límite de edad, y pueden hacerlo tanto la persona interesada como una tercera persona", detalla.