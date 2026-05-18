Se cobraron la revancha: pese al gol del Loco Abreu la selección uruguaya de leyendas no pudo vencer a Paraguay

La selección uruguaya de Leyendas no pudo quedarse con la victoria ante Paraguay en Durazno, en un partido que evocaba un aroma a aquel 24 de julio de 2011, cuando la Celeste eliminó a la albirroja en la final de la Copa América y se consagró campeón.

Sin embargo, esta vez los paraguayos, que en la previa habían tildado al partido como una "revancha" amistosa, se quedaron con el triunfo por 2-1 ante los exfutbolistas históricos de Uruguay este domingo por la tarde en el Estadio Silvestre Octavio Landoni.

El Loco Abreu, como en los viejos tiempos, abrió el tanteador de cabeza a los 15 minutos, pero el seleccionado paraguayo reaccionó en el complemento. Jorge González anotó a los 51 minutos y Lucas Barrios a los 53.

Con su marca registrada, cabezazo del 'Loco' Abreu y festeja Durazno en el partido de 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔𝗦 🤩 pic.twitter.com/Cjn9ZpPKuZ — AUFTV (@auftv_oficial) May 17, 2026

El plantel, que fue recibido por un gran marco de público entre los que hubo muchos niños y adolescentes, estuvo conformado por Fabián Carini, Juan Castillo, Mauricio Victorino, Sebastián Abreu, Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín, Ruben Paz, Fabián Canobbio, Álvaro Pereira, Andrés Scotti, Bruno Silva, Alfonso Domínguez, Chory Castro, Álvaro González, Álvaro Fernández, Jorge Fucile, Tabaré Viudez, Gonzalo Vargas, Cebolla Rodríguez, Walter Gargano y Darío Rodríguez. Los entrenadores fueron Gerardo Pelusso y Gregorio Pérez.

La selección uruguaya de leyendas no pudo vencer a Paraguay en Durazno. Foto: @Uruguay.

Diego "Ruso" Pérez también iba a formar parte del encuentro pero sufrió una molestia en la rodilla previo al encuentro en Durazno y ofició de asistente técnico.

Sebastián Abreu, Cebolla Rodríguez y el Tata González en el partido de leyendas Uruguay vs. Paraguay. Foto: @Uruguay

En la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dijeron presente exjugadores de amplia trayectoria como Diego Barreto, Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Roberto Acuña y Lucas Barrios. Juan José Díaz fue el director técnico.

En enero, las leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol se impusieron ante las de la Asociación del Fútbol Argentino por 5-2 en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa. Las leyendas celestes, que también fueron dirigidas por Gerardo Pelusso y Gregorio Pérez, mientras que los jugadores fueron Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Diego "Ruso" Pérez, Walter Gargano, Cristian "Cebolla" Rodríguez y Juan Castillo.