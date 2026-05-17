A 30 días del debut de Uruguay en el Mundial, Sergio Rochet fue baja pese a haber sido anunciado como titular

A 30 días del debut de Uruguay en el Mundial 2026, Sergio Rochet encendió una preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa. El arquero que se perfila como el titular en la Celeste, sintió una molestia en el calentamiento y fue desafectado del partido donde Internacional goleó 4-1 a Vasco da Gama por una nueva fecha de la Série A de Brasil.

El arquero uruguayo había sido anunciado como titular, pero por una molestia en la zona lumbar, ni siquiera fue el banco de suplentes. Anthoni fue el titular, mientras que Kauan Jesús ingresó al banco de suplentes. Inter lo anunció a través de sus redes sociales y contó que el jugador será evaluado en la semana.

Rochet había estado ausente por una lesión en su gemelo cuatro partidos, volvió en el empate 2-2 ante Coritiba y estuvo en la clasificación de su equipo frente a Athletic Club de Minas Gerais, a quien el gaucho lo derrotó por 3-2 en Beira-Rio y avanzaron por un global de 5-3 a los octavos de final de la Copa do Brasil.

El ex Nacional lleva 17 partidos jugados en el año, en el que recibió 16 goles en contra y en cinco encuentros pudo sostener su arco en cero.

José Luis Rodríguez jugó los 90' en el perdedor, que poco pudo hacer ante una avasallante actuación del equipo de Paulo Pezzolano, que ya al entretiempo se imponía 2-0, con tantos de Johan Carbonero y Alerrandro, e incluso sufrió un gol anulado a Gabriel Mercado. En la segunda mitad Alexandro Bernabei estiró la diferencia y Carbonero firmó su doblete para redondear la goleada, pese al descuento de Andrés Gómez.

Inter, que se encontraba a un punto del descenso, ganó aire y se metió a zona de copas e incluso quedó a tiro de zona de Libertadores.