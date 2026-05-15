De los operados al que jugó 14 partidos en 8 meses: la lista de lesionados que tiene Uruguay de cara al Mundial

Exactamente un mes es lo que falta para que Uruguay haga su presentación en el Mundial 2026. El 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Marcelo Bielsa tendrán su estreno ante Arabia Saudita y con la cabeza puesta en ese encuentro, las dudas sobre el plantel son muchas y sobre todo por la situación sanitaria de varios jugadores importantes, habituales titulares.

Un breve repaso indica que 12 de los 25 jugadores más utilizados por el entrenador argentino desde que asumió en la Celeste atravesaron una lesión en el primer semestre de 2026. En esa lista se encuentra Ronald Araujo que, más allá de que su alejamiento de las canchas fue por salud mental, igual estuvo varios encuentros lejos del rectángulo de juego.

Pero hay un foco aún más importante y es que cuatro de ellos están lesionados y llegarán con lo justo -al menos a nivel de ritmo futbolístico- de cara a la Copa del Mundo.

De atrás hacia adelante, el primero que aparece en esta lista es José María Giménez. El zaguero del Atlético de Madrid ha sufrido mucho con las lesiones de un tiempo a esta parte y sin ir más lejos en la actual temporada sufrió dos lesiones musculares que lo marginaron un total de 12 partidos.

La primera de ellas fue entre diciembre del 2025 y enero del 2026 y la segunda entre abril y mayo de este año. La particularidad es que el pasado fin de semana volvió a jugar y se lesionó, aunque esta vez es distinto.

El capitán de la Celeste sufrió un esguince de alto grado en el tobillo derecho y eso lo sacó a los 20 minutos del encuentro ante Celta de Vigo en el que había sido titular. “Es una persona muy fuerte, ha pasado mil batallas de estas y seguramente llegará al Mundial como se lo merece”, expresó Diego Simeone, su entrenador en el equipo Colchonero.

José María Giménez disputa la pelota ante Dominic Solanke en el partido entre Inglaterra y Uruguay. Foto: AFP.

A su izquierda por el lateral ha jugado varios partidos Joaquín Piquerez y es otro de los habituales que se encuentra en plena recuperación y haciendo un esfuerzo por estar en la Copa del Mundo.

Precisamente ante Inglaterra fue titular en Wembley y en ese partido sufrió la rotura de ligamentos de su tobillo derecho, lo que lo obligó incluso a pasar por el quirófano.

De todas maneras, en las últimas semanas comenzó a trabajar en cancha bajo la supervisión del equipo médico del Palmeiras y eso le mantiene la ilusión de estar en la lista final que podrá tener un máximo de 26 jugadores.

Momento en el que retiran a Joaquín Piquerez en camilla. Foto: EFE.

Otro de los jugadores titulares que debió ser operado fue Giorgian de Arrascaeta, aunque en este caso tras sufrir una fractura de clavícula en el partido donde defendiendo a Flamengo enfrentó a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

Dolorido, el Cocho fue trasladado a un sanatorio donde se confirmó el diagnóstico que lo obligó a pasar por el quirófano en suelo brasileño y comenzar con una recuperación que lleva al firme y en la que trabaja con el equipo médico del Flamengo.

Según pudo saber Ovación con fuentes de la selección uruguaya hay optimismo de que tanto Piquerez como De Arrascaeta -que en cierto punto son los más complicados por haber tenido que ser operados- puedan formar parte de la nómina de la Copa del Mundo, aunque no se descarta que se pierdan el debut y estén disponibles para el resto de la fase de grupos donde la Celeste se enfrentará a Cabo Verde y España, así como también para la fase eliminatoria en caso de que Uruguay siga en competencia.

Dominic Solanke con pelota ante Giorgian de Arrascaeta en el partido entre Inglaterra y Uruguay. Foto: AFP.

El caso especial de Facundo Pellistri

Extremo, veloz y habitual titular. Facundo Pellistri es -junto a Maximiliano Araújo- el futbolista que Marcelo Bielsa usó en más ocasiones, pero su presente está lejos del que espera tanto él como el entrenador rosarino, sobre todo por la falta de minutos que sufrió durante la última temporada en Panathinaikos.

Claro está que el poco rodaje tuvo como uno de los principales artífices las lesiones musculares sufridas que, por ejemplo, le permitieron jugar solamente 14 partidos desde setiembre de 2025 a la fecha con un promedio de 46 minutos por encuentro ya que solo en dos de ellos completó los 90’.

Un mes y medio después de aquella lesión sufrida hace ocho meses, el entorno del futbolista le confió a Ovación que se trataba de un “desgarro grave”, más allá de que técnicamente se definió como una “lesión muscular grado II en unión miotendinosa del músculo semimembranoso, con rotura parcial del tendón”.

Tras esa recuperación acumuló una seguidilla de partidos con minutos -tal vez menos de los esperados- hasta que una nueva lesión lo complicó. En esta ocasión se trata de una contractura en el aductor, según pudo saber Ovación como le permitió adelantar su arribo a Uruguay y sin ir más lejos desde el pasado martes se encuentra trabajando en el Complejo Celeste y aunque se espera que la próxima semana empiece a entrenar con normalidad, desde el cuerpo técnico de la Celeste habrá que hacer hincapié en el ritmo de juego.

Facundo Pellistri defendiendo la camiseta de Uruguay en el amistoso ante Inglaterra. Foto: @Uruguay.

En el último semestre hubo otros jugadores que sufrieron lesiones, pero pudieron superarlas, como Sergio Rochet que atravesó un mes de lesión muscular y volvió el pasado 9 de mayo o Sebastián Cáceres que hace pocos días sufrió una fractura en su rostro, pero no le impedirá estar en la Copa del Mundo. De hecho, ayer ya estuvo entrenando en el Complejo Celeste.

Guillermo Varela tuvo una lesión de tobillo y estuvo dos semanas afuera en febrero y Ronald Araujo atravesó un proceso de ansiedad y depresión en enero. Por otra parte, Rodrigo Bentancur fue operado tras desprendimiento del bíceps femoral y estuvo afuera tres meses, mientras que Nicolás de la Cruz tuvo una lesión en su rodilla en enero. Cristian “Kike” Olivera superó un esguince de tobillo en el primer mes de 2026 y Rodrigo Zalazar superó una lesión muscular en abril.