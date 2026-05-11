José María Giménez sufrió un esguince "de alto grado" a 35 días del debut de la selección uruguaya en el Mundial

El zaguero del Atlético de Madrid José María Giménez sufrió un "esguince de alto grado en el tobillo derecho", según determinaron las pruebas médicas, por lo que será baja los tres partidos que restan del conjunto rojiblanco y compromete su llegada al inicio del Mundial 2026 con la selección uruguaya, a 31 días del inicio y 35 del debut Celeste.

El defensa se lesionó en el minuto 19 del partido del pasado sábado contra el Celta, al impedir un remate de Borja Iglesias. Instantes después, reclamó el cambio por la potencia del traumatismo padecida en el tobillo, que le ha provocado el citado esguince, que ya le impedirá jugar este martes contra Osasuna en el estadio de El Sadar. Después, tampoco jugará contra el Girona ni contra el Villarreal.

📋 Giménez sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho. Molina sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Ambos sufrieron sendas lesiones en el encuentro ante el Celta.



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Giménez "realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición", explicó el parte del Atlético de Madrid, que no especificó periodo de recuperación, aunque este tipo de lesiones requieren en torno a un mes fuera, sino más tiempo.

Los servicios médicos del Atlético están en contacto con sus homólogos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una vez que el Mundial 2026 está cerca, ya que comienza el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Uruguay compite en el grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí. Debutará ante este último el 15 de junio.

Este lunes el cuerpo técnica de Marcelo Bielsa entregará a la lista provisional de la selección uruguaya para la Copa del Mundo. La lista tiene que incluir un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue consultado en la conferencia prepartido con Osasuna por el uruguayo y se mostró positivo: "Contento dentro de lo que pensábamos, es un esguince de tobillo. Es una persona muy fuerte, ha pasado por mil batallas, llegará al Mundial como se merece, ojalá pueda competir de la mejor manera en el Mundial que es lo más cercano que tiene".

Con información de EFE.