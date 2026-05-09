Entrenador del Real Madrid dijo que Valverde y Tchouaméni "merecen una oportunidad" y denunció una "traición"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este sábado en conferencia de prensa e hizo una defensa a sus futbolistas a pesar del clima de tensión reciente que se vive en el vestuario, con el enfrentamiento entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni como pico máximo. También consideró "una traición" que se "filtren este tipo de cosas" de su equipo.

"Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho", señaló Arbeloa, que no quiso "acusar" ni "apuntar" al origen de dichas filtraciones.

"No estoy acusando a los jugadores ni a nadie, porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del vestuario del Real Madrid y no estoy aquí para acusar a nadie. Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas que quedan entre los jugadores y yo", señaló.

"FUE UN INCIDENTE QUE TIENE QUE VER MÁS CON LA POCA FORTUNA QUE CON LO QUE PASÓ REALMENTE". Arbeloa se refirió a la supuesta pelea que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la práctica del Real Madrid. pic.twitter.com/fnS7Cgg5vK — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Un enfrentamiento entre Valverde y Tchouméni tras la que el Real Madrid abrió sendos expedientes disciplinarios a los futbolistas que derivaron en sanciones de 500.000 euros a cada uno, tras dos encontronazos en solo 24 horas y que tras el entrenamiento del jueves llegaron a un pico de tensión insostenible en el vestuario madridista.

Tras encararse ambos jugadores por una acción de juego en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión, el jueves la tensión pasó a mayores. Desde el primer momento en Valdebebas el clima era tenso, hasta que la situación explotó en el vestuario.

Según pudo saber EFE, en plena discusión entre ambos, dialéctica y física, Valverde, segundo capitán del Real Madrid, se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza en Valdebebas. Tras esto, regresó a su domicilio, donde debe hacer reposo los próximos 10 o 14 días, según su evolución.

Fue una situación de mucha tensión que Arbeloa aseguró haber vivido en otros vestuarios cuando era futbolista. "Yo he tenido un compañero que cogió un palo de golf y le metió un palazo a otro. Lo más grave es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario. Son situaciones que no representan al Real Madrid. No estoy justificando lo que ha ocurrido, pero pasa en todos lados", apuntó.

De todas formas, elogio el compromiso de los dos futbolistas que quedaron en la mira: "Cualquier persona nos podemos equivocar, pero creo que Valverde y Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid que merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad para seguir peleando por este club", añadió.

A modo de cierre, dijo: "Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos".

Con información de EFE y AFP.