Valverde se pierde el clásico Barcelona-Real Madrid por "traumatismo craneoencefálico" tras pelea con Tchouaméni

Luego de la polémica mediática que desató el incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni de este jueves, se confirmó otra mala noticia para el Real Madrid con el parte médico oficial del uruguayo: sufrió un "traumatismo craneoencefálico" y se pierde el clásico decisivo de este domingo frente al Barcelona en el Camp Nou.

Los dos futbolistas tuvieron un encontronazo en el entrenamiento del miércoles, que escaló a un nivel más violento este jueves y terminó con el uruguayo hospitalizado por un corte en la cabeza, producto de un golpe con una mesa del vestuario tras un forcejeo con el francés.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico", dice el parte médico oficial que publicó el club blanco en las últimas horas, luego de los incidentes de púbilco conocimiento.

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", señala la segunda parte del comunicado, dando a entender que se pierde el clásico ante Barcelona.

Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni en Real Madrid. Foto: AFP

Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni

En las últimas horas, Ovación se pudo contactar con dos fuentes cercanas a Federico Valverde. Según coincidieron, "Tchouaméni fue a buscar a Federico después del entrenamiento, y no fue precisamente para darle la mano como están diciendo algunas personas...". Al Pajarito no le gustó que el jugador francés haya filtrado lo que sucedió en la práctica de este miércoles, en una versión que coincide con la publicada este jueves por el también diario madrileño AS.

"Federico se plantó y hubo un forcejeo. En ese forcejeo él se pegó con una mesa, ese hecho es real", le admitieron a Ovación desde el entorno del volante, uno de los mejores del mundo. "Fede se pegó con una mesa pero después, lo del hospital es cierto, pero fue por un tema protocolar porque no tiene nada" puntualizaron. En España afirman que el Pajarito, de 27 años, se mareó después del hecho, que recibió un profundo corte en su cabeza y que por ello fue trasladado en silla de ruedas rumbo al centro asistencial. Esta versión no fue confirmada por las fuentes consultadas por este medio.

Según señala Marca, pocos minutos después del incidente hubo una reunión de urgencia dentro del vestuario con presencia del dirigente José Ángel Sánchez y que se habría iniciado un expediente interno para los dos futbolistas, por lo que dispone el código disciplinario interno del Real Madrid. Incluso, según la misma versión, ningún integrante del plantel abandonó la ciudad deportiva hasta finalizar una extensa reunión para abordar este momento de crisis, en un intento del club por contener una escalada de tensión que preocupa en la cúpula madridista.