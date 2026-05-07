Vestuario del Real Madrid en crisis: el aislamiento de Mbappé y peleas de Rudiger, Carreras, Valverde y Tchouaméni

El vestuario del Real Madrid atraviesa un momento crítico: según informan medios españoles, el incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni no se trata de un hecho aislado en este final de temporada, sino que es una perla más de un collar que comienza a pesar en el cuello de Álvaro Arbeloa, señalado por no poder manejar los egos de un vestuario dividido y lleno de estrellas.

Como ya es noticia a nivel mundial y prácticamente todos los medios informaron, el uruguayo y el francés protagonizaron una fuerte discusión durante el entrenamiento del miércoles en Valdebebas, que este jueves tuvo un nuevo capítulo de mayor gravedad. Valverde debió ser atendido por la sanidad del club y terminó en un hospital cercano por un golpe en la cabeza, producto de una caída luego de trenzarse con el francés dentro del vestuario.

El diario español Marca aseguró que fuentes del vestuario describieron el incidente como “el episodio más grave jamás vivido en Valdebebas”, y que todo comenzó temprano cuando Valverde le negó un apretón de manos a Tchouaméni acusándolo de haber filtrado el incidente a la prensa.

Después de una jornada de entrenamiento candente sobre el césped, con entradas subidas de tono entre los dos futbolistas, la discusión habría continuado en el vestuario y fue entonces cuando se produjo el incidente que derivó en la herida del uruguayo.

Pero tal como se mencionó anteriormente, no se trata de un hecho aislado sino otro capítulo de una interna en conflicto.

El despido de Xabi Alonso

Más allá de las especulaciones sobre el rendimiento del equipo dentro del campo y continuos rumores sobre un supuesto mal clima dentro del vestuario merengue, una imagen que recorrió el mundo fue la que protagonizaron el entrenador y el francés Kylian Mbappé al término del partido contra el Barca, apenas unas horas antes de que el Madrid hiciera oficial la destitución de Xabi Alonso, el 12 de enero de este 2026.

En el video que recorre las redes sociales es del momento posterior a que los jugadores del Real Madrid recibieran las medallas del segundo puesto, mientras que los del Barcelona aún esperaban para recibir el trofeo del campeón.

En las imágenes se puede ver como Xabi Alonso le hace una seña a sus dirigidos para que se acercaran para hacerle el popular pasillo a sus rivales.

Sin embargo, en ese momento aparece en escena Kylian Mbappé y contradice la indicación del hasta el lunes entrenador merengue. El 10 del Madrid hace la seña contraria a la de Alonso, como diciendo "vámonos al vestuario".

Mbappé aislado del plantel

Medios como Sport y Mundo Deportivo señalan a Mbappé como uno de los principales responsables del mal clima puertas adentro del vestuario del Madrid. La polémica se inició cuando en plena crisis deportiva, el delantero francés se fue de viaje a Italia mientras se recuperaba de una lesión.

Según informó L'Equipe en su momento, muchos de sus compañeros no estaban felices con "los privilegios de los que goza el atacante" y por "una actitud que se considera despectiva hacia un miembro del cuerpo técnico durante un entrenamiento o un retraso de cuarenta minutos en la última comida organizada por los jugadores".

El medio francés también señaló que "su actitud, demasiado individualista a los ojos de sus compañeros, hace que esté cada vez más aislado". Mbappé mantendría así relaciones estrechas "casi exclusivamente con los franceses del equipo", apuntan.

Kylian Mbappé se lamenta luego de fallar una chance para Real Madrid frente a Olympique de Marsella por Champions League. Foto: AFP

Golpe de Rudiger a Carreras

El incidente más reciente, previo al de Valverde y Tchouaméni, fue el que protagonizaron el alemán Antonio Rudiger y Álvaro Carreras. De hecho el propio español lo confirmó mediante un comunicado en sus redes sociales. Según medios españoles, Rudiger le habría propinado "un tortazo" a su compañero.

"En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", relató.

Y específicamente sobre el incidente, admitió: "Se trata de un asunto puntual y sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena".