Real Madrid evalúa medidas: Valverde y Tchouaméni podrían ser apartados y su presencia en el clásico está en duda

Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni incrementaron este jueves su clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante Barcelona (domingo - 16:00 horas), con una discusión entre ambos que habría terminado con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión.

El Pajarito, segundo capitán del equipo merengue, se habría resbalado, golpeándose con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El futbolista acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones .

Tras lo ocurrido, el club investiga el incidente para tomar las medidas disciplinarias oportunas. Según recoge el Código Ético merengue, que se encuntra publicado en su página web, los episodios así deben ser abordados a través del reglamento interno del club y pueden ser sancionados.

Tchouaméni y Fede Valverde en Real Madrid. Foto: AFP

“El incumplimiento del Código puede dar lugar a sanciones laborales, sin perjuicio de las administrativas o penales que, en su caso, puedan también resultar de ello”, expresa el artículo 11.1, a lo que el 11.2 añade: “En el caso de los deportistas del club, se aplicará lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en los reglamentos internos pactados con los propios deportistas”.

Este fue el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles se encararon después de un lance del juego. Ambos se empujaron y después continuaron el enfrentamiento en el vestuario con una fuerte discusión, avanzó el diario Marca. Este jueves, tras negarse el saludo, hubo una nueva discusión entre ellos y, según el citado diario deportivo, incluso tuvo que intervenir el director general del club, José Ángel Sánchez.

Fede Valverde ha vuelto a Valdebebas acompañado de su mujer tras salir del hospital pic.twitter.com/vPDLfgzwpA — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) May 7, 2026

Por esta razón es que, según indica el medio español Marca, el club evalúa tomar medidas, entre los que se estudia apartarlos, por lo que su presencia en el clásico corre peligro.

La crisis del Real Madrid

Los jugadores del Real Madrid no viven un buen momento. Ni dentro del terreno de juego, donde este domingo podrían confirmar con un empate o una derrota ante el Barcelona que completarán su segunda temporada sin títulos, ni fuera, donde los incidentes se suceden en la última semana.

A los dos últimos con el francés Tchouaméni y Valverde en el foco, se suman otros episodios recientes, como el protagonizado por Álvaro Carreras y el alemán Antonio Rüdiger y en el que el segundo habría propinado un bofetón al primero en el vestuario y al que se refirió el lateral izquierdo en un comunicado: "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado".

Esta semana, el francés Kylian Mbappé también tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno para responder a las criticas por irse a descansar a París y a Cerdeña mientras se recupera una lesión.

Además, el entrenador, Álvaro Arbeloa, trata con otro asunto incómodo en el que el protagonista es Dani Ceballos, a quien no ha convocado en los dos últimos encuentros por motivos técnicos. Sus explicaciones, en ambos casos, no fueron muy precisas: "Traigo siempre a los que creo oportuno", dijo después del choque ante el Betis. "Lo que pasa dentro del vestuario, queda dentro", afirmó antes del duelo contra el Espanyol.

El último capítulo entre Valverde y Tchouaméni es uno más dentro de una temporada inestable del Real Madrid sobre el césped y en el vestuario. A menos de tres días de disputar el clásico, los problemas se le acumulan a Arbeloa, que este sábado atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

Con información de EFE.