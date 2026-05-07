El probable equipo de Peñarol para jugar un decisivo partido de Copa Libertadores frente a Platense

Enviado a Buenos Aires, Argentina

Con la soga al cuello. Así llega Peñarol al partido de este jueves a las 19:00 horas (ESPN y Disney+) frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta jornada del Grupo E de una Copa Libertadores que empieza a alejarse para el equipo de Diego Aguirre.

Es que el presente deportivo del Mirasol y el empate del miércoles entre Independiente Santa Fe de Bogotá y Corinthians en Colombia complican y mucho las aspiraciones de un Peñarol que sabe que tiene que ganarle al Calamar para mantener viva la ilusión del pasaje a octavos de final porque un empate lo deja muy complicado y una derrota, lo elimina de esa posibilidad.

Lo cierto es que nuevamente con varias bajas por lesión, algo que se transformó en constante para la Fiera en lo que va de la temporada 2026, el Carbonero ultima detalles para visitar Vicente López con la esperanza —y también la obligación— de sumar de a tres.

Y más allá de algunas ausencias importantes, el entrenador podrá contar con dos piezas de relevancia en la última zona como Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera, quienes superaron sus respectivas lesiones y este jueves serán titulares en un equipo que tendrá la baja de Luis Miguel Angulo y Eduardo Darias.

El "Indio" Roberto Fernández saluda a Marcelo Solomita en la llegada de Peñarol a Buenos Aires. Foto: Enrique Arrillaga.

Además, hay que recordar que están en proceso de recuperación Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Leonardo Fernández y Javier Cabrera, quien de todos modos viajó con el plantel a Buenos Aires y aunque no está dentro de la lista de viajeros, puede estar inscripto de manera oficial en la planilla de Conmebol que se dará a conocer sobre las 17:00 horas.

Lo cierto es que con este panorama, Diego Aguirre apronta el equipo para visitar este jueves a Platense en un partido clave para Peñarol porque si gana, mantendrá sus chances intactas de clasificarse a los octavos de final, si empata estirará un poco más la agonía porque dependerá de una serie de resultados, pero si pierde, se despide de toda posibilidad.

En tal sentido, el Carbonero tendrá algo de obligación para salir a buscar el resultado pero también debe tomar alguna precaución ya que en lo defensivo no viene mostrando demasiada seguridad y toma goles en todos los partidos.

Por lo tanto, el equipo que se perfila para ser titular en Vicente López es con Washington Aguerre en el arco; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera en la zaga; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade y Diego Laxalt en la mitad de la cancha y Matías Arezo en la ofensiva.