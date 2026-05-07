Referentes de la barra de Peñarol hablaron con Franco Escobar y Maxi Olivera en la llegada a Buenos Aires

Enviado a Buenos Aires / Argentina

Peñarol se instaló en la tardecita de este miércoles en Buenos Aires de cara al partido del jueves ante Platense desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+) por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y en la llegada del plantel aurinegro al Hotel Madero se dio un hecho bastante particular.

Es que ni bien los jugadores empezaron a bajar del ómnibus que los trasladó desde Ezeiza a Puerto Madero, algunos referentes de la barra Mirasol tenían previsto hablar con dos futbolistas: Franco Escobar y Maximiliano Olivera.

El hecho ocurrió con total normalidad y sin sobresaltos. Tanto el argentino como el capitán Carbonero accedieron al diálogo con los hinchas durante un par de minutos mientras la delegación de Peñarol se iba acomodando en el lobby del hotel.

En primer lugar, a la hinchada no le gustó nada la reacción del lateral el lunes por la noche, cuando dejó el campo de juego en medio de un mar de críticas e insultos que respondió hacia la tribuna, lo que generó un clima caliente en l Estadio Campeón del Siglo.

Los referentes de la barra quisieron hablar con Escobar y el futbolista accedió. En la charla le hicieron saber que su reacción no cayó bien pero que a pesar de eso están "a muerte" con los jugadores en este duro momento que está atravesando el equipo de Diego Aguirre.

Algo similar pasó con Maxi Olivera, quien también accedió a hablar con algunos referentes de la barra que le expresaron al capitán que la hinchada apoya pero que quieren resultados, sobre todo este jueves, día en el que el aurinegro se juega gran parte de su futuro en la Copa Libertadores.