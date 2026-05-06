Ignacio Ruglio con Ovación:"Si nos vamos de acá sin la victoria, Diego Aguirre va a seguir al frente del club"

Enviado a Buenos Aires / Argentina

Peñarol llegó a Buenos Aires de cara al partido de este jueves (19:00) donde se medirá con Platense en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores y donde la victoria le urge teniendo en cuenta que no ganar significará comprometer su clasificación a octavos de final o definitivamente perderla, en caso de que sufra una nueva derrota.

Lo saben los jugadores, lo sabe el cuerpo técnico y los dirigentes no están ajenos a ello y de hecho así lo definió el propio presidente Ignacio Ruglio en diálogo con Ovación: "Es decisivo en todos los sentidos. Si no ganamos nos empezamos a despedir de la Copa Libertadores, dejamos tres puntos para ese Mundial de Clubes del 2029 que queremos y comprometemos nuestras chances".

El titular aurinegro valoró que luego quedarán dos fechas más en las que el Carbonero podría disputar por el tercer puesto y clasificar a los playoffs de Copa Sudamericana, pero "lo que queremos es seguir en la Copa Libertadores y tenemos la chance real de llevarnos los tres puntos y llenos de ilusiones porque venimos para eso".

El momento deportivo de Peñarol es muy complicado. El aurinegro llegó a siete partidos sin ganar entre todas las competencias y eso también significó la peor racha de Diego Aguirre al frente del equipo teniendo en cuenta todos los pasajes por la institución, lo que encendió algunas alarmas, al menos puertas hacia afuera.

Ruglio puso paños fríos a la situación y afirmó: "Ya les reafirmé que estamos todos juntos en esto y que vamos a seguir todos juntos salga como salga el partido. Estamos seguros de que venimos a llevarnos los tres puntos, pero ya les reafirmé un par de veces que en caso de que nos fuéramos de acá sin la victoria vamos a seguir juntos, Diego va a seguir al frente del club".

"A Diego siempre le vamos a dar una carta más porque de 25 ediciones de Copa Libertadores que van en el siglo Peñarol pasó cuatro veces y tres fueron con él como técnico, se merece el respeto de la gente", agregó y subrayó: "En el caso de que tuviéramos una Libertadores que no sea como la esperamos, va a seguir trabajando con nosotros y hay que apostar a otro objetivo hasta que llegue la revancha".

Los hinchas de Peñarol agotaron las entradas que otorgó Platense y se aguarda una cifra cercana a los 4.500 fanáticos del Carbonero con punto de encuentro a definir en las próximas horas: "Está el jefe de seguridad trabajando en eso, definiendo el punto de encuentro y la gente que llega en Buquebús sobre la hora. La idea es tener todo pronto para que las cosas salgan bien".

"La gente de Platense salió muy bien en Uruguay, así que si Dios quiere va a ser un viaje en el que la gente esté tranquila, más allá de siempre tener los controles necesarios porque no deja de ser un viaje de Copa Libertadores y no de turismo", finalizó Ruglio.