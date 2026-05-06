En su peor racha como DT de Peñarol, Aguirre busca un milagro que solo lograron 10 clubes en Copa Libertadores

El panorama de Peñarol no es el mejor ni el esperado a esta altura de la temporada. El equipo ya perdió el Torneo Apertura, está más que complicado en el Grupo E de la Copa Libertadores —pende de un hilo— y además, suma siete partidos sin ganar.

Lo deportivo parece no tener revés y el aurinegro no levanta. En lo anímico, si bien se vio una mejora el lunes en la primera parte del encuentro frente a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo, el Carbonero recibió un gol y nuevamente se vino abajo. No tuvo reacción.

Eso provocó, además, una fuerte reacción de la hinchada ya que muchos de los fanáticos presentes en el CDS le recriminaron a varios jugadores como a Franco Escobar, por ejemplo, y también al entrenador, que alcanzó su peor racha al mando del equipo aurinegro.

Las lesiones vienen pegando duro en la planificación de Diego Aguirre, pero más allá de esto, el rendimiento de Peñarol está hoy muy por debajo de lo esperado por el técnico, por los propios jugadores, los dirigentes y, por supuesto, el hincha.

Las redes sociales se transformaron en una picadora de carne a la hora de hablar del aurinegro, su plantel, cuerpo técnico y rendimientos, y en la calle la gente no está para nada conforme con lo que viene mostrando un equipo que este jueves tendrá el partido más importante del semestre.

En Buenos Aires, Peñarol visitará a Platense desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+) en el Estadio Ciudad de Vicente López y si quiere seguir luchando por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores solo le sirve un resultado: ganar.

El lamento de Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Una derrota o un empate dejarán al equipo de Diego Aguirre eliminado y a falta de dos jornadas para el cierre de una fase de grupos que se transformó en algo muchísimo más complicado de lo previsto para el conjunto aurinegro.

Pero más allá de todo esto, hay una estadística en Copa Libertadores que condena a un equipo Carbonero que buscará un verdadero milagro.

Es que en las 25 ediciones del certamen continental que se llevan disputadas hasta el momento en el siglo XXI, solo en 10 oportunidades un equipo que apenas sumó un punto en sus tres primeras presentaciones de fase de grupos logró avanzar a los octavos de final.

La realidad marca que hoy, Peñarol tiene una sola unidad en tres encuentros disputados luego de haber empatado en Colombia con Independiente Santa Fe de Bogotá 1-1 y perder con Platense 2-1 en el Estadio Campeón del Siglo y con Corinthians 2-0 en el Neo Química Arena de San Pablo.

El fixture marca que el Mirasol debe visitar este jueves a Platense desde la hora 19:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López y luego, cerrará el Grupo E jugando dos partidos como local, el jueves 21 de mayo ante Corinthians y el miércoles 27 con Independiente Santa Fe, ambos a las 21:30.

Jesús Trindade y el lamento tras una jugada en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Y ahora, con apenas un solo punto sobre nueve y nueve por disputar todavía, el Carbonero persigue esa marca que solo lograron 10 equipos en 11 oportunidades en este siglo XXI ya que un club lo consiguió en dos ocasiones: San Lorenzo de Almagro.

En 2001, los que lograron avanzar a octavos de final con esa marca en la primera rueda fueron Deportes Concepción de Chile y Sao Caetano de Brasil, mientras que luego esto se dio en 2005 con el Deportivo Independiente Medellín como protagonista.

En 2009 el que logró este milagro fue Atlético San Luis de México cuando los equipos del fútbol azteca disputaban la Copa Libertadores, luego lo hizo Lanús en 2014 y tres años más tarde lo consiguió San Lorenzo por primera vez, ya que luego repitió este hecho en la edición del 2024.

Colo Colo de Chile logró avanzar a octavos de final luego de hacer un solo punto en sus primeros tres partidos en 2018, Gremio de Porto Alegre lo logró en 2019 y un año más tarde el particular hecho lo protagonizó Delfín, equipo del fútbol de Ecuador.

Jugadores de Peñarol en la previa a un partido. Foto: Estefanía Leal.

En 2022 fue Vélez Sarsfield de Argentina el otro equipo que consiguió esta marca que persigue un Peñarol que no atraviesa por su mejor momento y que está muy lejos de una buena versión como para lograr avanzar a los octavos de final en medio de un presente bastante complicado.

Pero más allá de los datos estadísticos, el Mirasol sabe que en Vicente López pasa el último tren para mantener viva la ilusión de conseguir otra marca: clasificarse por tercera vez consecutiva a los octavos de final de este certamen, algo que no logra desde el año 1997.

En esa oportunidad, el club aurinegro se metió en las fases definitorias de la Copa Libertadores en cuatro ediciones de manera consecutiva entre los años 1995 y 1998.

Ahora, en medio de un momento más que complicado a nivel deportivo y anímico, Peñarol va en busca de un milagro para seguir compitiendo en la copa y más allá de que sabe que la posibilidad de continuar en actividad internacional disputando la Sudamericana está latente, la gran obsesión del club es la Libertadores, aunque el presente no es nada alentador para que eso pueda suceder.

Diego Aguirre durante el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: EFE.

La peor racha de Diego Aguirre como entrenador de Peñarol

Diego Aguirre no necesita ninguna presentación en Peñarol. Su nombre está ligado a la historia del club por sus grandes logros como jugador y también por las conquistas como director técnico. Todos estos elementos hacen que el entrenador de 60 años tenga una espalda que pocos tienen o, mejor dicho, que nadie tiene en la institución Mirasol.

Sin ir más lejos solo alcanza con hacer un simple ejercicio: si el DT del equipo no era la Fiera en esta mala racha de resultados, ya habría sido cesado hace varios días.

La realidad hoy es otra y si bien puertas para adentro hay respaldo hacia Aguirre, hay que ver hasta dónde banca el entrenador tantos partidos sin triunfos.

Y ese dato pesa. Pesa tanto como la racha que alcanzó la Fiera al mando del conjunto aurinegro: siete encuentros sin victorias. Es la peor de su carrera como DT en la institución.

Diego Aguirre junto a uno de sus colaboradores en Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Con cuatro derrotas —ante Liverpool, Platense, Wanderers y Corinthians— y tres empates —con Independiente Santa Fe, Juventud de Las Piedras y Defensor Sporting— el técnico de Peñarol superó su anterior marca que era de seis sin ganar entre el 9 de febrero y el 20 de marzo de 2025 con tres derrotas —Liverpool, Plaza Colonia y Racing— y tres empates ante River Plate, Boston River y Nacional.

“No es lo que querés o esperás, te ponés triste porque no se dan los resultados, pero los jugadores están trabajando bien y queremos salir de este momento”, dijo Diego Aguirre el lunes agregando: “Yo estoy muy bien, esperando el jueves”.

Todo Peñarol espera un partido decisivo y la Fiera sabe que en Vicente López pasará el último tren.