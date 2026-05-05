Insólito: expulsaron a Washington Aguerre y Peñarol jugó sin golero los últimos segundos ante Defensor Sporting

Peñarol alcanzó su séptimo partido sin poder ganar en el año entre Torneo Apertura y Copa Libertadores al igualar 1-1 ante Defensor Sporting. Lo más increíble fue que Washington Aguerre vio la roja en los últimos minutos del encuentro para dejar al equipo locatario con 10 hombres.

Tras una protesta del golero, el árbitro le mostró la segunda amarilla y dejó al equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre con 10 futbolistas. Su lugar lo ocupó Germán Barbas.