Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Insólito: expulsaron a Washington Aguerre y Peñarol jugó sin golero los últimos segundos ante Defensor Sporting

Tras una protesta del golero, el árbitro le mostró la segunda amarilla y dejó al equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre con 10 futbolistas. Su lugar lo ocupó Germán Barbas.

El País
El País
04/05/2026, 21:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Washington Aguerre en el partido entre Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo.
Washington Aguerre en el partido entre Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol alcanzó su séptimo partido sin poder ganar en el año entre Torneo Apertura y Copa Libertadores al igualar 1-1 ante Defensor Sporting. Lo más increíble fue que Washington Aguerre vio la roja en los últimos minutos del encuentro para dejar al equipo locatario con 10 hombres.

Tras una protesta del golero, el árbitro le mostró la segunda amarilla y dejó al equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre con 10 futbolistas. Su lugar lo ocupó Germán Barbas.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Peñarol

Te puede interesar