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Peñarol vs. Defensor Sporting EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Carbonero, que arrastra una racha de seis partidos sin victorias, recibe al violeta que de ganar quedará entre los cinco primeros del certamen a una fecha del cierre.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Franco González y el lamento en el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras.
Franco González y el lamento en el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras.
Foto: Estefanía Leal.

Se cierra la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y lo hace con un partido de alto nivel porque se miden Peñarol y Defensor Sporting. Más allá de que el presente de ambos es irregular, es un cruce que siempre promete y esta vez no es la excepción.

El juego será en el Campeón del Siglo y con un equipo aurinegro alternativo teniendo en cuenta que Diego Aguirre le dará descanso a algunos jugadores que no están en su plenitud desde el aspecto físico, así como también cuenta con una larga lista de lesionados.

Para el Carbonero este partido es clave pensando en no quedar todavía más lejos de Racing de cara a la futura Tabla Anual, así como también poder cortar la racha de seis partidos sin victorias que arrastra si se tiene en cuenta tanto el certamen local como la Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigidos por Román Cuello también atraviesan un momento irregular, aunque sumaron tres partidos sin perder —con dos triunfos y un empate— y están a solo tres unidades de su rival de turno y de la posibilidad de meterse entre los cinco primeros a falta de una fecha para el final del primer certamen corto del año.

Peñarol vs. Defensor Sporting:

Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Franco Escobar; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Franco González, Diego Laxalt; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Francisco Sorondo, Alex Frugone; Germán Barrios, Mauricio Amaro, Lucas De los Santos; Facundo Castro, Brian Montenegro, Brian Lozano. DT: Román Cuello

Hora: 19.30
Estadio: Estadio Campeón del Siglo
TV: DSports, cables, Disney+ y Antel TV.
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Mathías Muniz y Matías Rodríguez
Cuarto árbitro: Leandro Lasso
VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz

¡Así forma Defensor Sporting!

Con el regreso de Lucas Paul de los Santos y la ausencia de Alexander Machado, al estar cedido desde Peñarol, Defensor Sporting tiene el once inicial confirmado. Zaga de mucha juventud y la presencia en ataque de dos experientes: Facundo Castro y Brian Lozano.

El once del violeta: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Francisco Sorondo, Alex Frugone; Germán Barrios, Mauricio Amaro, Lucas De los Santos; Facundo Castro, Brian Montenegro, Brian Lozano.

¡Confirmado el once inicial de Peñarol!

Diego Aguirre confirmó el equipo de Peñarol con el que saltará al campo de juego del Campeón del Siglo y que lo hará con variantes. Entre las novedades aparecen el juvenil Brian Barboza en el lateral, la zaga nuevamente para Facundo Álvez, Diego Laxalt como extremo y Franco González de mediapunta.

El once del Carbonero: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Franco Escobar; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Franco González, Diego Laxalt; Matías Arezo.

El plantel de Defensor Sporting en el Campeón del Siglo

Defensor Sporting, dirigido por Román Cuello arribaron al escenario de Peñarol en busca de tres puntos importantes y lo hacen con la vuelta de Lucas Paul de los Santos, tras la suspensión que lo dejó afuera del partido con Progreso, y la ausencia de Alexander Machado que no puede jugar al estar cedido desde el Mirasol.

La nómina de disponibles de Peñarol

Sin Eric Remedi, suspendido, Diego Aguirre confirmó la lista de convocados de Peñarol. En la misma también hay ausencias de peso porque a los jugadores lesionados se le suman aquellos que desde el cuerpo técnico buscan preservar pensando en la Copa Libertadores.

¡Bienvenidos al minutos a minuto de Peñarol vs. Defensor Sporting!

En el Campeón del Siglo se enfrentan Peñarol y Defensor Sporting en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro comenzará a las 19:30 y contará con la transmisión de DSports y los cables, mientras que a través de streaming se podrá seguir por intermedio de DGO y Antel TV.

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