Se cierra la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y lo hace con un partido de alto nivel porque se miden Peñarol y Defensor Sporting. Más allá de que el presente de ambos es irregular, es un cruce que siempre promete y esta vez no es la excepción.

El juego será en el Campeón del Siglo y con un equipo aurinegro alternativo teniendo en cuenta que Diego Aguirre le dará descanso a algunos jugadores que no están en su plenitud desde el aspecto físico, así como también cuenta con una larga lista de lesionados.

Para el Carbonero este partido es clave pensando en no quedar todavía más lejos de Racing de cara a la futura Tabla Anual, así como también poder cortar la racha de seis partidos sin victorias que arrastra si se tiene en cuenta tanto el certamen local como la Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigidos por Román Cuello también atraviesan un momento irregular, aunque sumaron tres partidos sin perder —con dos triunfos y un empate— y están a solo tres unidades de su rival de turno y de la posibilidad de meterse entre los cinco primeros a falta de una fecha para el final del primer certamen corto del año.

Peñarol vs. Defensor Sporting:

Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Franco Escobar; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Franco González, Diego Laxalt; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Francisco Sorondo, Alex Frugone; Germán Barrios, Mauricio Amaro, Lucas De los Santos; Facundo Castro, Brian Montenegro, Brian Lozano. DT: Román Cuello

Hora: 19.30

Estadio: Estadio Campeón del Siglo

TV: DSports, cables, Disney+ y Antel TV.

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Mathías Muniz y Matías Rodríguez

Cuarto árbitro: Leandro Lasso

VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz