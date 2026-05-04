MEF y AFAP acuerdan mesa de diálogo por 60 días para "encontrar mejoras" a propuestas del Diálogo Social

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim y sus equipos, se reunieron este lunes con representantes de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) a raíz de futuros cambios en el sistema previsional que surgen del Diálogo Social.

"La convocatoria fue para iniciar un proceso de trabajo relacionado con los temas que surgen como consecuencia del Diálogo Social. Las conversaciones van a girar en una agenda que acordamos, en un esquema de trabajo que va a organizarse de manera semanal y transcurrirá durante 60 días", señaló Oddone en rueda de prensa tras el encuentro. En ese sentido, afirmó que apuntan a "encontrar espacios de mejora de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo entiende es necesario".

El ministro explicó que "la organización del sistema previsional de Uruguay continuará estando basada en tres pilares: solidario no contributivo, de reparto intergeneracional y de capitalización individual obligatorio". Además, sostuvo que "la gestión del fondo de ahorro previsional seguirá estando a cargo de administradoras de fondos de pensión profesionales, públicas y privadas".

"Las cuentas individuales del pilar de capitalización son intransferibles y de propiedad de cada afiliado; las administradoras del fondo de ahorro previsional seguirán siendo supervisadas y regulados de acuerdo a estándares internacionales", indicó Oddone. "Los fondos de ahorro individual son propiedad de los afiliados. quedan algunos temas a conversar y en los cuales podamos encontrar mejoras", dijo el titular del MEF.

Temas a evaluar

El diálogo social también sugirió al Poder Ejecutivo evaluar posibles cambios en la relación entre los afiliados y las AFAP, destinados a mejorar la integración entre los pilares del sistema, reducir los costos para los afiliados y aumentar la eficiencia operativa de la administración del fondo. En ese marco, el Poder Ejecutivo, la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP) y República AFAP acordaron un cronograma y una agenda de trabajo conjunto para evaluar:

Mejoras en el funcionamiento del régimen de ahorro individual obligatorio , de forma de lograr una mayor rentabilidad neta acumulada para los trabajadores afiliados al sistema a través de mejoras en: a. los costos operativos y el nivel y estructura de las comisiones; b. el marco regulatorio para la competencia de mercado entre las AFAP y su gestión de los portafolios de inversión; c. la organización de la relación entre afiliados y administradoras.



, de forma de lograr una mayor rentabilidad neta acumulada para los trabajadores afiliados al sistema a través de mejoras en: a. los costos operativos y el nivel y estructura de las comisiones; b. el marco regulatorio para la competencia de mercado entre las AFAP y su gestión de los portafolios de inversión; c. la organización de la relación entre afiliados y administradoras. Acciones para desarrollar el Mercado de Valores doméstico, desarrollando su profundidad y liquidez, especialmente en moneda local, en línea con los objetivos del Ministerio de Economía y Finanzas, y del Banco Central de Uruguay.

El MEF señaló en un comunicado que "estas iniciativas se orientan a maximizar la rentabilidad neta acumulada para los afiliados y, por ende, una mayor prestación jubilatoria en el pilar de capitalización individual". Además, apuntan a "promover mayor competencia, transparencia y diversificación de portafolios de las AFAP, en un marco de prudencia regulatoria y protección al afiliado".