Delgado sobre Diálogo Social: “Es un camino muy tentador hacia la estatización de los fondos provisionales”

El directorio del Partido Nacional rechazó este lunes propuestas que surgieron del Diálogo Social. Pero primero recibió a Rodolfo Saldain, el coordinador de la reforma de seguridad social durante el periodo de Luis Lacalle Pou. Este órgano partidario, más allá de cuestionar los cambios ideados para las cuentas de ahorro individual y la edad de retiro, criticó en una declaración que no se hiciera una cuantificación para lo ideado para las infancias. No se calculó “la población a impactar, los costos", y tampoco "se establecieron plazos”, se señaló.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este lunes que quedaron “muy preocupados” porque entienden que la propuesta en el Diálogo Social —un ámbito que creó el Poder Ejecutivo para consensuar con partidos políticos, sindicatos y organizaciones— “es un camino muy tentador hacia la estatización de los fondos previsionales”.

Esto porque una de las propuestas que mayor polémica generó fue la de ir hacia un sistema en el que las cuentas de ahorro individual las gestione un organismo público y que las AFAP se encarguen de la inversión y rentabilización. De esa manera, se cambiaría la naturaleza del vínculo entre las personas y las empresas administradoras de fondos.

En su declaratoria, el Partido Nacional enfatizó que, de aplicarse las propuestas, se crearía un “esquema que elimina la libertad de elección de las personas para decidir sobre la administración de sus ahorros previsionales”.

Además, los blancos argumentaron que las medidas propuestas en el Diálogo Social “tienen impacto prácticamente nulo en las prestaciones que recibirá la población afiliada”. Por esto, entienden que, “si este fuera el objetivo, se debió analizar y proponer opciones de inversión de los fondos y mejoras en la etapa de desacumulación, sin horadar las bases del sistema”.

También tienen una “profunda preocupación por la inconsistencia que significa proponer una jubilación anticipada con 60 años”, que es otra de las propuestas que surgen del Diálogo Social. “Promover cambios de esta naturaleza, sin respaldo técnico-financiero, compromete el futuro económico, financiero y social del país, desconociendo la ‘alerta’ que expresó al respecto el Consejo Fiscal Autónomo en su informe de 6 de marzo de 2026”, se añadió en la declaración.

En lo vinculado a la infancia, Delgado indicó que comparten “que es un tema clave” pero que es necesario “cuantificar” las medidas propuestas en el Diálogo Social. No obstante, no están de acuerdo con eliminar las contraprestaciones —asistencia escolar y a controles de salud— para acceder a las asignaciones familiares.