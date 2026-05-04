Reforma de las AFAP: Rodolfo Saldain explicó por qué lo que era "una base razonable" ahora "perdió su momento"

Rodolfo Saldain, quien durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue el articulador y redactor de la ley para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones, entiende que actualmente hay una "discusión de pésima calidad" sobre los cambios que el denominado "Diálogo Social" sugirió para el régimen las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Se trata de modificaciones que la administración de Yamandú Orsi analizará y eventualmente redactará con esa base un proyecto sobre seguridad social.

Días atrás, Saldain emitió una serie de publicaciones en su cuenta de X que fueron compartidas por el expresidente Lacalle Pou. Allí calificó la idea de "centralizar la administración de las cuentas de ahorro previsional" como "una propuesta mal escrita, mal fundamentada y peor comunicada", aunque reconoció que tiempo atrás, cuando coordinó la reforma del sistema durante la administración anterior, planteó una base similar que luego se descartó.

El "Diálogo Social" elevó una recomendación al Poder Ejecutivo que algunos actores de la oposición calificaron como de "estatatización de las AFAP". Sin embargo, el gobierno descartó esta visión: ratificó el pilar de ahorro individual y aseguró que no se eliminarán las AFAP. La propuesta señala que los afiliados tienen "escasa información" de lo que sucede con sus ahorros jubilatorios y que los "gastos comerciales" en los que incurren las administradoras para captar trabajadores "agregan escaso valor al sistema".

Por eso se propone "avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares". No obstante, se mantiene "la función de inversión y rentabilización por parte de actores públicos y privados en un mercado en competencia".

"El organismo centralizado licita o asigna los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado", dice el documento, que agrega que "integrantes de una misma cohorte o generación obtienen la misma rentabilidad y enfrentan el mismo costo promedio".

Jubilados en una plaza de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

Según Saldain, el objetivo de este "Diálogo Social" no era otro que "el vano intento de laudar 30 años de fuerte discrepancia en el 'progresismo' sobre el régimen previsional mixto", algo que resultó en "fracaso" ya que el Pit-Cnt dejó constancia en el documento que seguirá reclamando por una seguridad social "sin lucro", es decir, sin AFAP.

Saldain señaló que la propuesta de "desacoplar en dos funciones lo que hoy hacen las AFAP, una administrativa (llevar los registros de las cuentas personales, etc.) y otra propia de un administrador de fondos (invertir conforme la ley)", ya fue, en realidad, una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que estudió el sistema previsional antes de la reforma del 2023. Pero, según dijo, "en ese entonces los representantes del actual gobierno, del Pit-Cnt y de Onajpu votaron negativamente". Así y todo, se colocó en el anteproyecto que Lacalle Pou derivó a los partidos políticos pero tampoco tuvo "éxito" con el Frente Amplio.

A su entender, esta era una propuesta adecuada por dos motivos: primero, para que los pilares "dejen de ser compartimentos estancos" y, segundo, para "superar la oposición a las AFAP" que lideraban algunos sectores de la izquierda.

Por qué la reforma de las AFAP hoy sería un "riesgo", según el redactor de la ley jubilatoria actual

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), este lunes Saldain reconoció que la propuesta en su momento era "una base razonable" pero ahora "perdió momento", que fue cuando el actual gobierno y las organizaciones afines "decidieron votar en contra".

"Hoy un desafío importante, tanto de parte de quienes estamos apoyando la reforma del 2023 y no estamos viendo con buenos ojos estos cambios, como de quienes están ahora promoviendo estos cambios. ¿Por qué lo que era una base razonable hace tres o cuatro años hoy ya no lo es, y por otro lado por qué algo que se votó en contra por el Frente Amplio, el Pit-Cnt y Onajpu, hoy es lo que se presenta?", planteó.

Dirigentes del PIT-CNT durante el acto de la central sindical por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Recordó que aquella propuesta, en 2023, "la avaló el presidente Lacalle Pou" porque podría haber sido una forma de "agotar las instancias" para intentar "acordar algo con el Frente Amplio", que en principio se posicionaba en contra de la reforma. Sin embargo, desde aquel momento hasta hoy, "en el medio el Pit-Cnt tuvo su iniciativa de reforma constitucional disparatada, que fue apoyada por parte de la fuerza política del gobierno", y eso implica "un riesgo" porque "domesticar a la fiera no se puede".

"La fuerza política del progresismo no ha demostrado tener suficiente vigor para contener a las fuerzas que operan contra el sistema, en particular el Pit-Cnt, el Partido Comunista, el Partido Socialista o afines", dijo Saldain, y agregó: "Hoy el riesgo de poner más cerca del apetito de quienes propiciaron la reforma constitucional de 2024 no puede correrse".

Así las cosas, reconoció que su argumento para cambiar de posición es "político, decididamente político".

Saldain apuntó que efectivamente lo que se está planteando es una "estatización" de una parte del sistema pero le quitó la connotación negativa porque en el anterior período también "se proponía en el anteproyecto", aunque finalmente esa parte se quitó por falta de acuerdos. Aseguró que en varios países se aplica este esquema y mencionó, con variantes, a Suecia y Hong Kong.