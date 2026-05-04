Andrés Ojeda abordó el USS Nimitz y dijo por qué “es clave” que Orsi haya aceptado la invitación de EE.UU.

"Fue realmente de película", aseguró en diálogo con El País el senador colorado Andrés Ojeda, consultado por su visita este fin de semana al portaviones estadounidense USS Nimitz (CVN-68), que también abordaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y jerarcas del gobierno.

Ojeda detalló que un avión militar de EE.UU. vino a recoger a la comitiva en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y los llevó al portaviones que se posicionó sobre aguas internacionales. Una vez allí, visitaron todas las instalaciones y cerraron la experiencia observando una demostración aérea de la armada estadounidense.

"Una verdadera ciudad flotante, impulsada por energía nuclear, capaz de operar durante décadas y de proyectar presencia y estabilidad en cualquier región del planeta. Recorrerlo es una experiencia impactante", escribió el senador colorado en su cuenta de Instagram, donde también compartió fotos y videos de la experiencia.

Andrés Ojeda fue uno de los invitados a abordarel portaviones USS Nimitz (CVN-68) Foto: Instagram/ Andrés Ojeda

El senador colorado confirmó que otros integrantes del Legislativo también fueron invitados, pero finalmente fue el único Senador que viajó al portaviones. En tanto, remarcó la importancia de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, haya abordado la plataforma.

"Es clave acceder a este nivel de intercambio, como el que también tuvieron los presidentes de Uruguay, Argentina y Chile, de primera mano, con quienes lideran y operan una de las principales herramientas de seguridad y asistencia global del mundo", escribió el senador en su cuenta de Instagram.

"Estamos decepcionados": crítica del Pit-Cnt a Orsi por abordar el USS Nimitz

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, cuestionó la acción del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien este sábado abordó el portaviones estadounidense USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi. "La verdad que para nosotros fue muy decepcionante", dijo Abdala, siguiendo la línea de una declaración pública que emitió este domingo el Pit-Cnt.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), el presidente de la central obrera consideró que se trató de un "gesto contrario a los valores del Uruguay que siempre se ha pronunciado, de acuerdo a sus mejores tradiciones, por la paz y contra la guerra".

Para Abdala, la situación "se agrava" en función de que Estados Unidos, junto a Israel, protagonizan un conflicto en Medio Oriente contra Irán, con diversos enfrentamientos que tienen como una de sus consecuencias más visibles a nivel mundial el aumento del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay

"Subir a un portaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso", apuntó Abdala, quien consideró que esta declaración del Pit-Cnt no está vinculada a "ningún tipo de dogmatismo" sino que, si lo que buscaba Orsi era mejorar las oportunidades de comercialización con Estados Unidos, "no se necesita subir a un portaviones, que es un símbolo de guerra".

Planteó, por ejemplo, que si la idea del mandatario era dar un mensaje a Estados Unidos tras su viaje con una importante comitiva a China, lo que debería haber organizado era una "misión comercial".

"Estamos decepcionados, consternados", señaló, y agregó: "Es incomprensible e inexplicable".

El barco portaviones USS Nimitz, denominado oficialmente CVN 68, llegó a Uruguay en una misión del Comando Sur de Estados Unidos por América Latina denominada Mares del Sur 2026. Se posicionó sobre aguas internacionales y quienes lo abordaron llegaron en avión.