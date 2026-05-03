Pit-Cnt rechazó visita de Orsi a portaaviones de EE.UU. por contradecir "valores por la paz y contra la guerra"

La visita que el presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo este fin de semana a un portaaviones estadounidense que se encontraba próximo a la costa uruguaya no pasó desapercibida. Fue una decisión no anunciada oficialmente que trascendió en redes sociales y que le valió críticas de la oposición y ahora un fuerte cuestionamiento por parte del Pit-Cnt, justo en momentos en que el mandatario se había mostrado cercano a la central sindical, no solo asistiendo al acto 1° de mayo, sino además compartiendo en las últimas horas un asado en el Quincho de Varela con varios referentes de la izquierda, entre ellos el secretario general del movimiento de los trabajadores, José Lorenzo López.

El comunicado del Pit-Cnt de este domingo planteó al arranque su "solidaridad irrenunciable con el heroico pueblo cubano frente a las nuevas amenazas del gobierno de los Estados Unidos" y su "rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, así como a toda medida de presión que vulnere la soberanía de los pueblos".

A continuación se manifestó también su "abrazo fraterno al pueblo cubano" tras un nuevo Día de los Trabajadores, y en momentos en que la presión norteamericana y la posibilidad de una posible invasión a la isla crece hora a hora. Fue en ese contexto, recordó el comunicado, que se dio la visita de Orsi a la plataforma militar estadounidense por el Pit-Cnt.

"Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba —se lee—, el presidente Yamandú Orsi violentaba nuestra propia Constitución, aceptando la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar el portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas, de manera similar a lo antes realizado por los gobiernos ultraderechistas de Chile y Argentina".

"Se hace necesario recordar que, en el 2014, Uruguay firmó en el marco de la Celac una declaración que establecía a la América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares", sigue el comunicado, que afirma también: "En tal sentido rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio".

Esta polémica visita —que, entre otros, cuestionó el senador blanco Sebastián Da Silva por no cumplir con la Constitución, en un hecho que calificó de "vergüenza"— se hizo el sábado por la mañana, cuando Orsi, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, por el comandante Cassidy Norman y por el canciller uruguayo Mario Lubetkin, partió en un avión norteamericano hasta el portaviones USS Nimitz, que se encuentra navegando por zonas cercanas a la costa uruguaya.

Se trata de una estructura que es propiedad de la Armada de Estados Unidos desde 1975. A principios de la década de los 2000, estuvo presente en el Golfo Pérsico, y fue utilizado para lanzar aviones en Irak y Afghanistan.