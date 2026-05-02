Yamandú Orsi visita un portaaviones de Estados Unidos: fue invitado por el embajador y el comandante

El presidente Yamandú Orsi abordó un avión esta mañana con el objetivo de ir a visitar el portaviones USS Nimitz. Fue invitado por el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi y por el comandante Cassidy Norman.

Este portaviones se encuentra navegando por zonas cercanas a la costa uruguaya y Orsi tendrá la oportunidad de recorrerlo, informó Eduardo Preve y confirmó El País. Se trata de una estructura que es propiedad de la Armada de Estados Unidos desde 1975. A principios de la década de los 2000, estuvo presente en el Golfo Pérsico, y fue utilizado para lanzar aviones en Irak y Afghanistan.

A mediados de enero, Orsi se reunió con Rinaldi, quien fue designado embajador estadounidense ante Uruguay en setiembre del año pasado. De ese encuentro, que tuvo lugar en la residencia de Suárez y Reyes, también participaron el prosecretario Jorge Díaz, la vicecanciller Valeria Csukasi, el ministro del Interior Carlos Negro, el ministro de Economía Gabriel Oddone y el titular de la Secretaría de Inteligencia Mario Layera.

En esa oportunidad hablaron sobre temas comerciales, de seguridad y de visado (Estados Unidos limitó el acceso a tipos de visas específicas para Uruguay y otras decenas de países), reportaron las autoridades a través del sitio web de Presidencia de la República. En ese momento, el presidente había dicho que, respecto de las visas, "preocupa la señal", pero se estaba trabajando al respecto.

A su vez, el embajador Rinaldi enfocó sus declaraciones públicas en dos cuestiones. Una de ellas fue la necesidad de que Uruguay y Estados Unidos trabajen en forma conjunta en las áreas de seguridad e inteligencia. La otra fue el comercio. Indicó que la embajada tiene interés de promover el comercio de la carne y los cítricos uruguayos en su país.

La reunión de Orsi con dirigentes de la Unión Europea

Este viernes, fue el inicio del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Dirigentes de ambos bloques mantuvieron una reunión virtual, de la que también participó Orsi.

La crónica de El País de este sábado expuso que el ambiente fue "positivo", de cordialidad y de respeto institucional por lo que se había alcanzado. Cada uno de los participantes habló durante tres minutos para dar sus mensajes que, las fuentes apuntaron, fueron más de corte "simbólicos" que de contenido político.