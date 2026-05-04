Cómo es el superportaviones USS Nimitz que visitó Orsi, uno de los buques de guerra más grandes del mundo

El barco portaviones USS Nimitz, denominado oficialmente CVN 68, llegó a Uruguay en una misión del Comando Sur de Estados Unidos por América Latina denominada Mares del Sur 2026. "El Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano", apuntaba el comunicado del Comando Sur que anunció la misión.

El texto destaca que "los portaviones de la clase Nimitz son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada".

"Ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta, la resistencia, la potencia multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla ni las capacidades de mando y control de un grupo de ataque de portaviones y su ala aérea embarcada", agrega.

Del Mediterráneo a Irak: El historial operativo del USS Nimitz CVN 68

La Armada de Estados Unidos destaca que en una publicación sobre este buque que el portaviones que llegó a Uruguay es el "insignia" de la clase Nimitz.

Lleva el nombre en honor al almirante Chester William Nimitz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial.

"El USS Nimitz es un superportaviones de la Armada de los Estados Unidos y el buque líder de su clase. Uno de los buques de guerra más grandes del mundo", explica la Armada de EE.UU., que indica que fue puesto en servicio en 1975 aunque su primer despliegue fue en 1976, cuando salió de Norfolk, en el estado de Virgnia, al Mediterráneo.

Portaviones USS Nimitz (CVN 68), que llegó a Uruguay en el marco de una misión del Comando Sur. Foto: America's Navy

En el 77 fue de nuevo al Mediterráneo, en el 79 al océano Índico "ante el aumento de las tensiones tras la toma de 52 rehenes estadounidenses por parte de Irán", en el 88 comenzó a operar en el norte del Mar Arábigo, en el 91 fue al Golfo Pérsico, al igual que en el 93 y en el 97. En 2003 estuvo en Medio Oriente en apoyo a la guerra en Irak. En el medio y después fue cambiando su puertos de base.

"El 3 de noviembre de 2014, el Nimitz hizo historia en la aviación naval cuando el caza F-35 Lightning, el Joint Strike Fighter de quinta generación de la Armada, aterrizó por primera vez en un portaviones en alta mar", explica el texto oficial. Ha tenido algunos períodos de mantenimiento sin navegar.

Los buques de esta clase tienen un costo de US$ 4,5 mil millones y cuentan con dos reactores nucleares para su propulsión. Miden casi 333 metros, pueden llevar hasta 3.200 personas de tripulación y 2.480 en el ala aérea, y pueden cargar hasta 65 aeronaves.

Críticias del Pit-Cnt a Yamandú Orsi por visitar el USS Nimitz

El presidente Yamandú Orsi abordó el USS Nimitz este sábado por la mañana. Fue invitado por el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi y por el comandante Cassidy Norman.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, cuestionó la acción del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien este sábado abordó el portaviones estadounidense USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi. "La verdad que para nosotros fue muy decepcionante", dijo Abdala, siguiendo la línea de una declaración pública que emitió este domingo el Pit-Cnt.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), el presidente de la central obrera consideró que se trató de un "gesto contrario a los valores del Uruguay que siempre se ha pronunciado, de acuerdo a sus mejores tradiciones, por la paz y contra la guerra".

Para Abdala, la situación "se agrava" en función de que Estados Unidos, junto a Israel, protagonizan un conflicto en Medio Oriente contra Irán, con diversos enfrentamientos que tienen como una de sus consecuencias más visibles a nivel mundial el aumento del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay

"Subir a un portaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso", apuntó Abdala, quien consideró que esta declaración del Pit-Cnt no está vinculada a "ningún tipo de dogmatismo" sino que, si lo que buscaba Orsi era mejorar las oportunidades de comercialización con Estados Unidos, "no se necesita subir a un portaviones, que es un símbolo de guerra".

Planteó, por ejemplo, que si la idea del mandatario era dar un mensaje a Estados Unidos tras su viaje con una importante comitiva a China, lo que debería haber organizado era una "misión comercial".

"Estamos decepcionados, consternados", señaló, y agregó: "Es incomprensible e inexplicable".