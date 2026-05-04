"Se compran problemas al santo botón", dijo Delgado sobre visita de Orsi al USS Nimitz

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió a la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, al portaviones USS Nimitz el pasado sábado, hecho que provocó reacciones tanto desde el PIT-CNT a través de su presidente, Marcelo Abdala, así como de jerarcas del gobierno como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

"Una vez más, se compran problemas al santo botón, uno no sabe si es descoordinación, falta de liderazgo, o todo junto", manifestó Delgado a la salida de una reunión con el directorio nacionalista.

El dirigente blanco señaló que imagina "que nadie quiere comprarse los problemas gratis". En ese sentido, subrayó que si la semana anterior a la visita del presidente al buque de guerra se hubiera acudido al Parlamento, hubieran votado positivamente.

"Nos parece correcto que el presidente vaya si lo invitan, es un gesto del gobierno americano, que cuenta con una nave de primer nivel", dijo Delgado.

Sostuvo que desde la colectividad no tienen "prejuicios ideológicos", pero que "hay que cumplir la norma".

Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay

Da Silva criticó que el gobierno no haya pedido autorización al Parlamento: "Es una telenovela típica de este gobierno"

Por su parte, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva subrayó que el presidente debía pedir autorización parlamentaria para realizar esta visita al USS Nimitz.

"Es una telenovela típica de este gobierno", manifestó Da Silva en diálogo con Subrayado (Canal 10), e hizo referencia al artículo 85 de la Constitución, el cual establece que es la Asamblea General del Poder Legislativo la que puede permitir o denegar la entrada de tropas extranjeras al país.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Es claro, es más viejo que el agujero del mate", añadió el legislador, que dijo además que el gobierno fue "advertido" sobre este hecho.

"El 6 de abril, que venía el portaviones era sabido por todos, y se hicieron los chanchos rengos y ahora entendemos por qué", sostuvo.

"Es muy dificil explicar cómo un 1° de mayo vas a cantar la Internacional el Día de los Trabajadores antiimperialista, y después que relajaste todo al gobierno de Donald Trump, vas tranquilamente a uno de los emblemas más imperialistas que tienen todos los gobiernos americanos como son sus portaviones", dijo Da Silva, haciendo referencia a la presencia de Orsi en el acto del PIT-CNT el pasado viernes.

Qué es el USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo

El barco portaviones USS Nimitz, denominado oficialmente CVN 68, llegó a Uruguay en una misión del Comando Sur de Estados Unidos por América Latina denominada Mares del Sur 2026. Se posicionó sobre aguas internacionales y quienes lo abordaron llegaron en avión.

"El Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano", apuntaba el comunicado del Comando Sur que anunció la misión.

Portaviones USS Nimitz (CVN 68), que llegó a Uruguay en el marco de una misión del Comando Sur. Foto: America's Navy

El texto destaca que "los portaviones de la clase Nimitz son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada".

"Ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta, la resistencia, la potencia multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla ni las capacidades de mando y control de un grupo de ataque de portaviones y su ala aérea embarcada", agrega.

La Armada de Estados Unidos destaca en una publicación sobre este buque que el portaviones que llegó a aguas uruguayas es el "insignia" de la clase Nimitz.

Lleva el nombre en honor al almirante Chester William Nimitz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial.

"El USS Nimitz es un superportaviones de la Armada de los Estados Unidos y el buque líder de su clase. Uno de los buques de guerra más grandes del mundo", explica la Armada de EE.UU., que indica que fue puesto en servicio en 1975 aunque su primer despliegue fue en 1976, cuando salió de Norfolk, en el estado de Virgnia, al Mediterráneo.

Portaviones USS Nimitz (CVN 68) de misión por Latinoamérica. Foto: Armada de Estados Unidos

En el 77 fue de nuevo al Mediterráneo, en el 79 al océano Índico "ante el aumento de las tensiones tras la toma de 52 rehenes estadounidenses por parte de Irán", en el 88 comenzó a operar en el norte del Mar Arábigo, en el 91 fue al Golfo Pérsico, al igual que en el 93 y en el 97. En 2003 estuvo en Medio Oriente en apoyo a la guerra en Irak. En el medio y después fue cambiando su puertos de base.

"El 3 de noviembre de 2014, el Nimitz hizo historia en la aviación naval cuando el caza F-35 Lightning, el Joint Strike Fighter de quinta generación de la Armada, aterrizó por primera vez en un portaviones en alta mar", explica el texto oficial. Ha tenido algunos períodos de mantenimiento sin navegar.

Los buques de esta clase tienen un costo de US$ 4,5 mil millones y cuentan con dos reactores nucleares para su propulsión. Miden casi 333 metros, pueden llevar hasta 3.200 personas de tripulación y 2.480 en el ala aérea, y pueden cargar hasta 65 aeronaves.