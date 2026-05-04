Caso Nicole Minetti: INAU inicia investigación administrativa del proceso de adopción del niño

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) abrió en las últimas horas una investigación administrativa para conocer los pormenores del proceso de adopción de un niño por parte del empresario italiano Giuseppe Cipriani y su pareja, Nicole Minetti, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes del organismo.

Según explicaron desde el INAU a este medio, la decisión de apertura de esa investigación corre por cuenta del organismo y no responde al pedido de informes realizado por la diputada frenteamplista Graciela Barrera en los últimos días.

La legisladora, había presentado una batería de pedidos de informes, a los que accedió El País, ante el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación, además de una solicitud específica para que el INAU detalle cada una de las actuaciones cumplidas en el expediente del niño nacido en 2017, ingresado al organismo en enero de 2018 y posteriormente otorgado a la pareja italiana.

Expresidente del INAU dijo que "estaba todo en regla" y que la adopción fue votada por unanimidad en el directorio

Con respecto a la decisión del INAU de abrir una investigación administrativa, el diputado nacionalista y expresidente del organismo durante parte de la pasada administación, Pablo Abdala, dijo a El País, que, en el caso de esta adopción, intervinieron dos jueces y que la misma fue decretada por la Justicia.

"El INAU entendió que esto era lo que más convenía al interés del niño con las características particulares que tenía", dijo Abdala. Quien subrayó además que "ya se había generado un vínculo" entre el menor y el matrimonio italiano.

Pablo Abdala, diputado por el Partido Nacional, en su despacho del Palacio Legislativo. Foto: Ignacio Sánchez

"El deseo del niño era integrarse a la familia. Esto inicia en 2019, cuando la familia visita el centro, y se vincula con el niño. Es por esa razón y por las características particulares de ese niño", subrayó.

Añadió además que, en un principio, INAU estaba "en una tesitura contraria", pero que finalmente "termina recomendando la adopción" y posteriormente, los jueces y los defensores aprueban la misma.

"Todo esto se desarrolla sin que llegue al directorio, una vez que llega, que es en la etapa final, se vota por unanimidad", detalló Abdala. El directorio estaba integrado por él, una directora del Frente Amplio y otro director perteneciente a Cabildo Abierto. "Este tema lo votamos todos porque estaba todo en regla", subrayó

Reclamo de pareja

Un matrimonio de Maldonado sostiene que mantuvo contacto con el niño y que inició un proceso de preadopción antes de la definición del INAU. Según su relato, el menor convivía con ellos parte del tiempo durante un período cercano a dos años.

“Yo empecé a trabajar en el INAU y empecé a tener contacto con el niño. Empecé a averiguar si se podía adoptar, me dijeron que sí y empezamos a hacer el papeleo. Me pidieron que dejara de trabajar ahí y lo hice”, dijo Leydi González al noticiero de Telenoche.

El hombre, Julio Cuadrado, indicó que presentaron documentación y participaron en evaluaciones. “Nos pidieron certificado de buena conducta y fuimos a varias instancias con psicólogas. Nos dijeron que estábamos aptos para adoptar”, señaló.

Sobre la convivencia, Cuadrado expresó que el niño “pasaba gran parte del día con nosotros” y que compartieron fechas como un 24 de diciembre. “Me dijeron que el tema de ese niño ya estaba, que fue dado en adopción a una familia extranjera. Yo fui por ese niño, no por otro”, afirmó.

Leydi González y Julio Cuadrado dicen que quisieron adoptar al niño del caso Minetti en Maldonado. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

¿Quién es Nicole Minetti?

Nicole Minetti fue, hace algo más de una década, una de las protagonistas de los escándalos del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, fallecido en junio de 2023.

Actualmente de 41 años e higienista dental de profesión, la mujer fue una conocida figura televisiva y posteriormente conquistó de mano de Berlusconi una carrera política como consejera regional en Lombardía hasta verse salpicada en sus problemas judiciales, sobre todo por el sonado Caso Ruby sobre la relación sexual que Berlusconi mantuvo con una joven marroquí menor de edad.

Nicole Minetti. Foto: AP.

Al final, Minetti fue condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por el delito de inducción a la prostitución en las fiestas del líder conservador y en 2021 sumó otra pena de un año y un mes por un caso de malversación cuando vivía de la política.

Minetti está en pareja con Giuseppe Cipriani, empresario italiano que está desarrollando la torre más cara de Punta del Este y tiene múltiples inversiones en Uruguay.