Caso Minetti: adopción hecha por pareja italiana fue "exitosa" y "acorde a la ley", dijo expresidente de INAU

El diputado nacionalista y expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) Pablo Abdala señaló este jueves que "fue existoso" y acorde a la ley" el proceso mediante el cual un niño ingresado al sistema de protección estatal en Maldonado terminó siendo entregado en tenencia y posteriormente adoptado por Nicole Minetti, pareja del empresario italiano Giuseppe Cipriani. El caso generó repercusiones diplomáticas y pedidos formales de información desde Italia.

"Me parece muy bien que se revise lo que haya. Creo que estamos frente a un proceso de adopción que se cumplió de acuerdo a la ley, que lo decretó la Justicia", aseguró Abdala en rueda de prensa. El expresidente de INAU expresó que en el caso "intervinieron varios magistrados porque hubo hasta una acción de amparo en determinado momento".

Además, Abdala sostuvo que "hubo una intervención de la Justicia en cuanto a la integración provisoria del niño con la familia adoptiva" y "finalmente la sentencia que decretó la separación con la familia biológica y la adopción plena". "Fui presidente del INAU desde abril de 2020. Esta situación se empezó a generar en 2018, cuando el niño fue declarado en adoptabilidad y fue institucionalizado en el INAU", agregó.

Abdala indicó que "a lo largo del 2019 se produjo el vinculo entre el niño y la familia adoptiva y lazos de afecto". "Eso lo recoge la sentencia y eso desemboca en el proceso de adopción", afirmó. El extitular del INAU señaló que el vínculo "se produjo por la visita del matrimonio al hogar infantil del instituto en 2019" y que "los niños que estaban internados en el hogar infantil visitaban la chacra de estos padres adoptivos". "Pasaban una tarde, acompañados de educadores y equipos del hogar, eso lo hacen niños a cargo del INAU en diversos proyectos", acotó.

Pablo Abdala, diputado por el Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Pedidos de informes

Además de la revisión del proceso de adopción por parte de INAU, la situación escaló a nivel parlamentario, luego de que la diputada frenteamplista Graciela Barrera presentara una batería de pedidos de informes, a los que accedió El País, ante el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación, además de una solicitud específica para que el INAU detalle cada una de las actuaciones cumplidas en el expediente del niño nacido en 2017, ingresado al organismo en enero de 2018 y posteriormente otorgado a la pareja Minetti-Cipriani.

En el escrito remitido al Mides, Barrera reclama conocer si el INAU mantuvo algún tipo de convenio, relación institucional, donación o vínculo formal o informal con Cipriani, con Nicole Minetti o con sociedades empresariales asociadas a ambos entre 2018 y 2026, así como también si niños bajo tutela estatal fueron trasladados a la estancia “Gin Tonic”, propiedad vinculada al empresario en La Barra de Maldonado, y bajo qué autorizaciones se realizaron esas eventuales visitas.

Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

La legisladora exige además que el organismo entregue el detalle completo del procedimiento administrativo y judicial seguido hasta concretar la tenencia y adopción del menor, incluyendo informes técnicos, decisiones internas, profesionales actuantes y pronunciamientos emitidos durante el proceso de pérdida de patria potestad de sus padres biológicos, resuelto judicialmente el 15 de febrero de 2023.

Los pedidos de informes también alcanzan al Ministerio del Interior, al que se le pide informar si a través de Interpol u otros canales de cooperación internacional se recibieron requerimientos oficiales de autoridades italianas vinculados al caso Minetti-Cipriani, así como el estado de respuesta de Uruguay. En el mismo documento se solicita detallar posibles movimientos migratorios irregulares o anómalos asociados al entorno del empresario, además de información sobre otras dos causas sensibles que aparecen conectadas en las publicaciones de la prensa italiana: la desaparición de María de los Ángeles González Colinet —madre biológica del niño— y la muerte de los abogados Mercedes Nieto y Mario Cabrera, quienes habían intervenido en instancias judiciales relacionadas con la pérdida de patria potestad.

Reclamo de pareja

Un matrimonio de Maldonado sostiene que mantuvo contacto con el niño y que inició un proceso de preadopción antes de la definición del INAU. Según su relato, el menor convivía con ellos parte del tiempo durante un período cercano a dos años.

“Yo empecé a trabajar en el INAU y empecé a tener contacto con el niño. Empecé a averiguar si se podía adoptar, me dijeron que sí y empezamos a hacer el papeleo. Me pidieron que dejara de trabajar ahí y lo hice”, dijo Leydi González al noticiero de Telenoche.

El hombre, Julio Cuadrado, indicó que presentaron documentación y participaron en evaluaciones. “Nos pidieron certificado de buena conducta y fuimos a varias instancias con psicólogas. Nos dijeron que estábamos aptos para adoptar”, señaló.

Sobre la convivencia, Cuadrado expresó que el niño “pasaba gran parte del día con nosotros” y que compartieron fechas como un 24 de diciembre. “Me dijeron que el tema de ese niño ya estaba, que fue dado en adopción a una familia extranjera. Yo fui por ese niño, no por otro”, afirmó.

Leydi González y Julio Cuadrado dicen que quisieron adoptar al niño del caso Minetti en Maldonado. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Indulto

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, anunció el pasado 11 de abril el indulto a Nicole Minetti, condenada por incitar a la prostitución en las conocidas fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

A raíz de la decisión presidencial, una investigación periodística reveló “supuestas falsedades” a las que acudió Minetti para evitar ir a prisión. A continuación, repasamos las claves para entender el caso y por qué la investigación se traslada a Uruguay.

¿Quién es Nicole Minetti?

Nicole Minetti fue, hace algo más de una década, una de las protagonistas de los escándalos del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, fallecido en junio de 2023.

Actualmente de 41 años e higienista dental de profesión, la mujer fue una conocida figura televisiva y posteriormente conquistó de mano de Berlusconi una carrera política como consejera regional en Lombardía hasta verse salpicada en sus problemas judiciales, sobre todo por el sonado Caso Ruby sobre la relación sexual que Berlusconi mantuvo con una joven marroquí menor de edad.

Nicole Minetti. Foto: AP.

Al final, Minetti fue condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por el delito de inducción a la prostitución en las fiestas del líder conservador y en 2021 sumó otra pena de un año y un mes por un caso de malversación cuando vivía de la política.

Minetti está en pareja con el empresario Giuseppe Cipriani, empresario italiano que está desarrollando la torre más cara de Punta del Este y tiene múltiples inversiones en Uruguay.