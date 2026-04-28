Caso Nicole Minetti: qué dijo Giorgia Meloni sobre el indulto vinculado a una adopción en Uruguay

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, blindó este martes la figura de su ministro de Justicia, Carlo Nordio, en medio de una tormenta política desatada por el indulto concedido a Nicole Minetti. La excolaboradora del fallecido Silvio Berlusconi se encuentra bajo la lupa luego de que surgieran sospechas sobre la legitimidad del perdón presidencial otorgado por el jefe de Estado, Sergio Mattarella.

"Me fío del ministro Carlo Nordio", sentenció Meloni durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros enfocado en medidas laborales.

El caso cobró una dimensión internacional tras las revelaciones del periódico Il Fatto Quotidiano, que vinculan a Uruguay en la estrategia de la exconsejera regional para eludir la cárcel. Según la investigación periodística, Minetti habría concretado una adopción en territorio uruguayo en 2017 con el único fin de obtener el beneficio de la gracia presidencial, extremo que la involucrada niega.

Nicole Minetti Foto: Archivo/MANGIAROTTI CLAUDIO - OLYCOM





La conexión uruguaya y la investigación de la Fiscalía

La trama judicial se centra en la presunta irregularidad de la adopción de un niño en Uruguay. El reporte periodístico sostiene que Minetti procedió con el trámite legal a pesar de que el menor tenía una madre biológica, lo que ha encendido las alarmas en la Jefatura del Estado.

Ante la posibilidad de "presuntas falsedades" en el expediente de solicitud, el presidente Mattarella ha ordenado una investigación exhaustiva, mientras que la Fiscalía de Milán ya inició las indagaciones pertinentes para reconstruir el proceso.

Meloni defendió el proceder de su administración argumentando que el Ministerio de Justicia ha tramitado 1.241 peticiones de gracia desde 2022, de las cuales 1.045 fueron derivadas a las fiscalías.

"Este caso no ha seguido un camino distinto a los demás y se ha respetado tanto la ley como la praxis", puntualizó la primera ministra. Sin embargo, la explicación no ha calmado a la oposición, que exige la renuncia de Nordio, cuya gestión ya venía debilitada tras el reciente rechazo a su reforma constitucional de la judicatura en el mes de marzo.

El indulto a Nicole Minetti

Tal como subrayó el Corriere della Sera, el punto central de la investigación periodística, realizada por Thomas Mackinson, se centra en el niño “gravemente enfermo” que Minetti adoptó con su pareja, Giuseppe Cipriani, empresario que está desarrollando la torre más cara de Punta del Este, entre otros proyectos en Uruguay.

Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

La solicitud de clemencia presentaba al hijo de la pareja como alguien sin vínculos afectivos, abandonado al nacer. Sin embargo, Il Fatto Quotidiano, tras consultar los registros judiciales de Maldonado constató que los padres biológicos del niño están vivos y que Minetti y Cipriani presentaron una demanda para privar a los padres biológicos de la patria potestad.

Aunque hay más. Según la misma investigación, la adopción se habría producido en un contexto turbio, marcado por la pobreza, connotaciones sospechosas y posibles irregularidades.

Il Fatto también recordó que en el mismo período de mediados de febrero de 2026 en que se firmó el indulto en Roma, la verdadera madre biológica del niño (María de los Ángeles González Colinet, de 29 años) desapareció en Uruguay, lo que llevó a la policía a emitir una orden de búsqueda. Este misterio se entrelaza con la muerte de quien había defendido a la familia biológica, Mercedes Nieto, que fue hallada muerta calcinada en su casa junto a su esposo en 2024: un caso que ahora se investiga como un doble homicidio.

La fiscal Francesca Nanni calificó los indicios actuales como "gravísimos", lo que derivó en una solicitud formal de documentación a Uruguay para validar el proceso de adopción y el estado real del menor. La Justicia italiana busca determinar si el expediente presentado ante el Ministerio de Justicia fue alterado o si se omitieron detalles sustanciales sobre la situación de la madre biológica.

En Uruguay, este pedido de cooperación internacional pondrá a prueba la trazabilidad de los registros de adopción de 2017, mientras que en Roma, el presidente Mattarella exigió al ministro Carlo Nordio que aclare si el perdón fue inducido mediante "supuestas falsedades".

El caso desató una tormenta política sobre el ministro de Justicia, Carlo Nordio. La oposición, liderada por el Partido Demócrata, solicitó su renuncia inmediata, cuestionando la rigurosidad con la que el Ministerio evaluó las pruebas presentadas por la defensa de la higienista dental. Por su parte, Minetti emitió un comunicado a través de sus abogados negando las acusaciones, calificándolas de "carentes de fundamento" y anunciando acciones legales contra la prensa por dañar su reputación y la de su familia.

Con información de EFE y La Nación/GDA