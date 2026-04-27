Indultan a mujer que organizaba fiestas de Berlusconi y es pareja de un empresario poderoso de Punta del Este

La Jefatura del Estado de Italia ha ordenado indagar "las supuestas falsedades" que han motivado el reciente indulto a Nicole Minetti, condenada por incitar a la prostitución en las conocidas fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, anunció el 11 de abril el indulto a esta mujer ya que, según alegó entonces, tiene un familiar menor de edad gravemente enfermo que requiere su ayuda.

No obstante, este lunes el periódico 'Il Fatto Quotidiano' afirmó que el niño por el que Minetti obtuvo la gracia fue adoptado irregularmente porque tenía una madre en Uruguay, aunque esta lleva varias semanas desaparecida.

La Jefatura del Estado italiana ha emitido un comunicado en el que exige al ministro de Justicia, Carlo Nordio, que explique la información publicada en ese medio, ya que entre sus competencias está la justificación y documentación de eventuales indultos.

En base a "las consiguientes informaciones en prensa sobre la presunta falsedad de los elementos presentados en la solicitud de clemencia", el presidente de la República pide que el Ministerio "recabe con la debida urgencia la información necesaria que permita comprobar la veracidad de lo señalado" por el periódico.

El Ministerio de Justicia ya ha iniciado las pesquisas para aclarar esta situación, según avanza la agencia Ansa.

Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”

di @thomasmackinson https://t.co/u5VxuvqEOH — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) April 27, 2026

Nicòle Minetti. Foto Archivo El País.

Caso Ruby

Minetti, actualmente de 41 años, fue una conocida figura televisiva y colaboradora del magnate Berlusconi, y llegó incluso a ser elegida consejera regional en Lombardía en 2010 por el partido de este, el Pueblo de la Libertad.

Pero su nombre es recordado por el 'Caso Ruby', un gran escándalo sobre las "cenas elegantes" de Berlusconi que estalló en 2010 al trascender la relación sexual entre el político y la joven marroquí Karima El Mahroug, alias 'Ruby', cuando esta era menor de edad.

El magnate fue imputado por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores pero, tras una condena en primer grado a siete años de prisión, acabó absuelto en segunda instancia y, finalmente, por el Tribunal Supremo.

A los 86 años murió Silvio Berlusconi Foto: EFE

El 'Caso Ruby' derivo en otras tramas y procesos judiciales y en uno de ellos Minetti fue condenada a dos años y diez meses de cárcel por el delito de incitación a la prostitución, en el marco de las polémicas fiestas del que fuera primer ministro, fallecido en 2023.

Además, fue también condenada a un año y un mes de prisión por el delito de malversación.

Denuncian falsedades

El Palacio del Quirinal, como se llama la oficina del presidente Mattarella, le envió este lunes una carta al ministro de Justicia de Giorgia Meloni, Carlo Nordio, para exigirle información ante las supuestas falsedades de los elementos aportados en el pedido de indulto de Minetti.

“En relación con el decreto por el que se concede el indulto a la señora Minetti, adoptado por el presidente de la República el 18 de febrero de 2026, a propuesta favorable del Ministro de Justicia, y con las consiguientes informaciones de prensa sobre la supuesta falsedad de la información presentada en la solicitud de indulto, por orden del presidente, le ruego que, por favor, obtenga con urgencia la información necesaria para verificar la veracidad de la información publicada por un órgano de prensa”, fue el comunicado que difundió presidencia, que aludió a la primicia de Il Fatto Quotidiano, sin mencionarlo.

Desde el entorno de Mattarella explicaron que, por lo general, el presidente carece de los medios de investigación independientes necesarios para esclarecer los hechos que rodean un pedido de indulto y que suele basarse en la opinión (favorable) del fiscal general y del Ministerio de Justicia.

Nicole Minetti. Foto: AP.

Lo cierto es que una impactante investigación de Il Fatto Quotidiano sacó a la luz una historia muy diferente a la que Minetti y sus abogados presentaron en su solicitud de clemencia. Tal como subrayó el Corriere della Sera, el punto central de la investigación periodística, realizada por Thomas Mackinson, se centra en el niño “gravemente enfermo” que Minetti adoptó con su pareja, Giuseppe Cipriani, empresario que está desarrollando la torre más cara de Punta del Este, entre otros proyectos en Uruguay.

La solicitud de clemencia presentaba al hijo de la pareja como alguien sin vínculos afectivos, abandonado al nacer. Sin embargo, Il Fatto Quotidiano, tras consultar los registros judiciales de Maldonado constató que los padres biológicos del niño están vivos y que Minetti y Cipriani presentaron una demanda para privar a los padres biológicos de la patria potestad.

Aunque hay más. Según la misma investigación, la adopción se habría producido en un contexto turbio, marcado por la pobreza, connotaciones sospechosas y posibles irregularidades.

Chacra "Gin Tonic"

El escenario es la chacra “Gin Tonic” en Punta del Este, Uruguay, donde Minetti supuestamente continuó viviendo una vida muy similar a la de las fiestas “elegantes” del turbulento período en el que se vio involucrada debido al resonado escándalo por la menor, Ruby Robacorazones, que golpeó a Berlusconi hace más de una década.

La joven marroquí, en verdad llamada Karima El Mahroug, declaró en un proceso sobre su caso haber visto a Minetti, ex higienista dental de Berlusconi, luego elegida consejera de la región de Lombardía, disfrazada de monja y bailando en forma muy sexy en una de las fiestas en su mansión de las afueras de Milán.

En un panorama de lo más intrincado, Il Fatto también recordó que en el mismo período de mediados de febrero de 2026 en que se firmó el indulto en Roma, la verdadera madre biológica del niño (María de los Ángeles González Colinet, de 29 años) desapareció en Uruguay, lo que llevó a la policía a emitir una orden de búsqueda. Este misterio se entrelaza con la muerte de quien había defendido a la familia biológica, Mercedes Nieto, que fue hallada muerta calcinada en su casa junto a su esposo en 2024: un caso que ahora se investiga como un doble homicidio.

María de los Ángeles González Colinet se encuentra desaparecida desde mediados de febrero. Foto: Ministerio del Interior.

El mismo diario recalcó, por otro lado, que para demostrar el supuesto arrepentimiento de Minetti, sus abogados avalaron la integridad de su pareja, Cipriani, a quien describieron como un mecenas “alejado de contextos depravados”.

Sin embargo, documentos estadounidenses (los archivos Epstein) consultados por Il Fatto revelan que el empresario estaba siendo financiado (con intereses usurarios) por el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Por Elisabetta Piqué, La Nación/GDA e información de EFE