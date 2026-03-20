Murió Umberto Bossi, el provocador líder separatista italiano que soñó con independizar el norte del sur

Umberto Bossi, el líder de extrema derecha que fundó el partido Liga Norte y promovió la separación del norte de Italia del resto del país, murió ayer jueves a los 84 años.

Dirigentes de la derecha italiana homenajearon a Bossi, amigo de Silvio Berlusconi, que logró transformar su partido regionalista en un actor influyente de la política italiana.

La primera ministra, Giorgia Meloni, dijo que “Bossi, con su pasión política, marcó una fase importante de la historia italiana y realizó una contribución fundamental” de la política.

Bossi murió en Varese, en el norte de Italia, tras haber sido ingresado brevemente en cuidados intensivos. En su juventud trabajó como vendedor y empleado del Automóvil Club Varese, fue miembro del grupo musical Donato y cursó estudios de Peritaje Técnico por correspondencia. Posteriormente se matriculó en Medicina en la Universidad de Pavía, carrera que abandonó tras el nacimiento de su primer hijo.

El exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi, conversa con el entonces ministro de Reformas, Umberto Bossi. Foto: AFP

Su carrera política comenzó en 1979 tras un encuentro con Bruno Salvatori, líder de la Unión Valdotaine. En 1984 creó la Liga Autonomista Lombarda y en las elecciones generales de 1987 resultó elegido tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, optando finalmente por este último.

Conocido por su retórica provocadora, Bossi fundó en 1991 el partido Liga Norte y dedicó gran parte de su carrera política a atacar las prácticas corruptas de la “Roma Ladrona”. Llegó a ser uno de los parlamentarios con más años de servicio, con casi 30 años en una u otra de las dos cámaras.

En sus inicios, la Liga Norte de Bossi reclamaba la independencia de la zona norte de Italia, la más rica. De hecho, llegó a proclamar la independencia de la zona conocida como Padania en 1996.

Bossi llegó a ser senador, diputado, europarlamentario y dos veces ministro en los Gobiernos de Silvio Berlusconi: de Reformas Institucionales entre 2001 y 2004 y de Federalismo entre 2008 y 2011.

En 2004, sufrió un derrame cerebral que le obligó a apartarse de la política durante un tiempo. Pero, pese a su fragilidad y dificultades para hablar, volvió a hacer campaña por el partido antes de las elecciones generales de 2008, en las que arremetió contra la “escoria romana”.

También arremetió contra los inmigrantes, blanco histórico de la Liga Norte.

El exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi (R), escucha al líder de la Liga Norte de derecha, Umberto Bossi Foto: AFP

Bossi se vio obligado a dimitir como líder del partido en 2012 tras las acusaciones de corrupción, y en 2017 fue condenado a más de dos años de prisión por malversación. El fallo fue anulado dos años después porque el Tribunal de Casación italiano determinó que el delito había prescrito.

Matteo Salvini asumió el liderazgo del partido en 2013 y le cambió el nombre, eliminando “Norte” y dejándolo simplemente en la Liga, en un intento de captar también votos del sur. La Liga forma parte del gobierno de coalición de derecha de Meloni.

Salvini destacó la “valentía”, la “pasión” y la “revolución” de Bossi. “Valentía, genio, pasión, esfuerzo, amor, revolución, raíces, libertad. Tenía 17 años cuando te conocí y me has cambiado la vida. Hoy tengo 53 y te despido, el día de la Fiesta del Padre, con una lágrima pero con la misma gratitud”, declaró en sus redes Salvini, actual vicepresidente del Gobierno italiano.

El político ultraderechista aseguró que conserva “el mismo orgullo y la determinación de no rendirse nunca” que, dijo, aprendió del mismo Bossi.

“Tu inmenso pueblo te rinde tributo y seguirá caminando por la vía que has trazado: la de la libertad. Adiós, jefe”, terminó Salvini.