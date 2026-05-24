Defensor Sporting vs. Peñarol por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Defensor Sporting y Peñarol (18:30 - DSports, cables, Disney+, AntelTV) le dan el cierre dominical a la segunda fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya y también el final parcial teniendo en cuenta que se postergó el juego entre Danubio y Juventud de Las Piedras.

El violeta suma dos partidos sin triunfos y de hecho inició el segundo certamen corto de la temporada con una dura derrota frente a Central Español y ahora busca hacerse fuerte jugando en el Parque Rodó ante el Carbonero, que llega con altibajos.

Si bien viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores, los dirigidos por Diego Aguirre buscan su tercera victoria consecutiva a nivel de Liga AUF Uruguaya, lo que lo podría dejar como único líder del Grupo A del Intermedio, pero además acercarlo a la cima de la Tabla Anual porque quedaría a dos puntos de Racing que empató en el inicio de la fecha.