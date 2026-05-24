Defensor Sporting vs. Peñarol por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Defensor Sporting y Peñarol (18:30 - DSports, cables, Disney+, AntelTV) le dan el cierre dominical a la segunda fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya y también el final parcial teniendo en cuenta que se postergó el juego entre Danubio y Juventud de Las Piedras.
El violeta suma dos partidos sin triunfos y de hecho inició el segundo certamen corto de la temporada con una dura derrota frente a Central Español y ahora busca hacerse fuerte jugando en el Parque Rodó ante el Carbonero, que llega con altibajos.
Si bien viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores, los dirigidos por Diego Aguirre buscan su tercera victoria consecutiva a nivel de Liga AUF Uruguaya, lo que lo podría dejar como único líder del Grupo A del Intermedio, pero además acercarlo a la cima de la Tabla Anual porque quedaría a dos puntos de Racing que empató en el inicio de la fecha.
Defensor Sporting vs. Peñarol:
Defensor Sporting: Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone; Lucas Agazzi, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Nicolás Wunsch; Alan Torterolo, Brian Montenegro. D.T. Román Cuello
Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Eric Remedi, Eduardo Darias; Luis Angulo, Diego Laxalt, Gastón Togni; Facundo Batista. D.T. Diego Aguirre
Hora: 18:30
Cancha: Estadio Luis Franzini
Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez
VAR: Leodán González y Richard Trinidad
¡Peñarol tiene su equipo confirmado!
Diego Aguirre cuenta con la vuelta de Eric Remedi en el mediocampo y la presencia de Lucas Hernández en el lateral izquierdo. Además, Facundo Batista será el único delantero con Matías Arezo y Abel Hernández esperando en el banco de suplentes.
El once del Carbonero: Washington Aguerre; Brian Barboza, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Eric Remedi, Eduardo Darias; Luis Angulo, Diego Laxalt, Gastón Togni; Facundo Batista.
Así juega #Peñarol frente a Defensor Sporting, por la Fecha 2 del Torneo Intermedio, @LigaAUF. pic.twitter.com/Enep7MtWRq— PEÑAROL (@OficialCAP) May 24, 2026
¡Defensor Sporting confirmó el once inicial!
Román Cuello dio a conocer el equipo de Defensor Sporting con el que saltará al campo de juego del Estadio Luis Franzini para medirse con Peñarol y que tendrá el regreso de Guillermo de los Santos en la zaga, luego de dos meses sin actividad, y de Kevin Dawson que tuvo su último partido el 4 de mayo, precisamente ante el Carbonero.
El once del violeta: Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone; Lucas Agazzi, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Nicolás Wunsch; Alan Torterolo, Brian Montenegro.
Así juega Defensor Sporting esta noche frente a Peñarol. 📋 pic.twitter.com/FXYUyu8yC9— Defensor Sporting (@DefensorSp) May 24, 2026
La novedad del plantel aurinegro es Javier Cabrera
Luego de ocho meses y de una larga recuperación tras romperse los ligamentos cruzados, Javier Cabrera retornó a la lista de convocados de Peñarol y todo indica que ocupará un lugar en el banco de suplentes ante Defensor Sporting. Es baja Maximiliano Olivera por suspensión.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Defensor Sporting, por la Fecha 2 del Torneo Intermedio, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) May 24, 2026
Suspendido: Maximiliano Olivera. pic.twitter.com/6fTEXRx7AS
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Defensor Sporting vs. Peñarol!
El Estadio Luis Franzini recibe el duelo entre Defensor Sporting y Peñarol por la segunda fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya con puntos muy importantes en juego, tanto para el certamen corto como pensando en la Anual.