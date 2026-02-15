Italia no será parte de la “Junta de Paz” creada por Trump, pero sí será “país observador” de la misma

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó ayer sábado que Italia ha sido invitado como “país observador” en la primera reunión de la Junta de Paz creada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, según medios.

Meloni calificó la invitación como una “buena solución” ante la incompatibilidad constitucional que, según explicó, impide a Italia adherirse plenamente al Consejo de Paz como miembro de pleno derecho.

“Nos han invitado como país observador, lo que, en nuestra opinión, es una buena solución al problema que claramente tenemos de compatibilidad, incluso constitucional, con la adhesión a la Junta de Paz”, dijo la mandataria a los periodistas italianos en Adís Abeba, donde se encuentra con motivo de la cumbre Italia-África.

La jefa del Gobierno italiano señaló que la respuesta de su Ejecutivo será positiva, aunque precisó que el rango de la representación está aún por decidir.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Foto: AFP

“Creo que responderemos positivamente a esta invitación para participar como país observador, aunque aún tenemos que ver a qué nivel”, subrayó.

Asimismo, vaticinó que Italia no será la única delegación de la Unión Europea en acudir a la cita de Washington. “Veo interesados a aquellos que están más cerca, sobre todo a los países mediterráneos de la vertiente este”, añadió. EFE