Incidentes en el Campeón del Siglo tras el partido de Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores: hubo heridos

El final del partido que Peñarol y Corinthians empataron este jueves por la noche 1-1 en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores estuvo marcado por serios incidentes protagonizados por los hinchas del Mirasol y la Policía.

Es que cuando comenzaron a retirarse algunos hinchas, hubo represión policial con balas de goma y gases lacrimógenos que provocaron graves disturbios.

Según pudo saber Ovación hubo varios heridos pero sin lesiones de gravedad en medio de la represión de la Policía. "En principio son cuatro hinchas heridos con cosas menores", dijeron desde el club Mirasol.

"Este es el único lugar en el mundo en el que al visitante que viene de paseo y son menos de mil hinchas los hacen ir antes de 30 mil personas", expresó a Ovación un consejero Carbonero luego de los incidentes.

"En todas las reuniones pedimos lo mismo y no lo entienden. En todo el mundo se van siempre antes los locatario. Es rarísimo que hayan hecho esto de frenar a más de 30.000 para que se vayan menos de mil", dijo muy molesto el presidente Ignacio Ruglio.