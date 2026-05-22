Aguirre tras la eliminación: "El equipo se entregó, los jugadores dieron todo, sentimos que era posible ganarlo"

Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores, luego de empatar 1-1 ante Corinthians. Tras el partido, Diego Aguirre habló en conferencia de prensa, donde destacó la entrega y explicó la postura del equipo, que fue perdiendo terreno y protagonismo luego del primer gol del partido.

"El equipo se entregó, los jugadores dieron todo y en todo momento estuvimos en partido, sintiendo que era posible ganarlo", comenzó declarando el entrenador, que destacó al "muy buen equipo" al que enfrentó, en un partido que "se hizo ida y vuelta".

Consultado por la postura del equipo, Aguirre sostuvo que en el entretiempo se habló de la idea "de plantear el partido un poquito más arriba, generar alguna transición". Sin embargo vio un quiebre en el gol del empate, que cayó en un momento inoportuno: "Entra Angulo, para explotar la velocidad de él, vino el gol, nos pusimos un poco nerviosos y no pudimos". "Era Corinthians que nos llevaba para atrás con el mantenimiento de pelota y nos iba hundiendo", agregó y confesó que el ir ganando da "esa sensación de protegerte".

Consultado por Santa Fe, la Fiera dijo que le cuesta imaginarse ese partido: "Hay que ver como llegamos, el contexto y como planteamos ese partido que tenemos que ganar para estar en Sudamericana. Hay que ver como están los jugadores, está el partido del domingo también. Tenemos que tomar unas horas y planificar lo que viene, lo inmediato ahora es el próximo partido y ahí veremos".

Respecto a las lesiones transmitió tranquilidad con la salida de Emanuel Gularte que: "está bien" y agregó que "hizo un buen partido". Además explicó que "la idea era que jugara mientras se sintiera bien físicamente" y que salió porque "se sentía cansado". Sin embargo lamentó la lesión de Facundo Álvez: "Es un poco fea". El entrenador lamentó "otro accidente", en "una racha bastante complicada". "Venimos en esta parte del año sufriendo la pérdida de jugadores, no podemos afianzar un equipo y tenemos siempre alguna sorpresa", lamentó Aguirre, que además destacó a los que jugaron ante Corinthians, manifestando que "hubo una muy buena actitud para tratar de ganar, pero lamentablemente no se pudo dar".

Respecto a la ausencia de Nicolás Fernández, contó: "El Indio el partido pasado salió en el primer tiempo, tuvo un problemita muscular y no pudo estar, otra baja importante más, más la de Eric Remedi". "No es momento de poner excusas pero es una realidad que no pudimos contar con el muy buen plantel que conformamos. Todos esos temas obviamente nos afectaron", continuó manifestando el DT.

Aguirre manifestó que está "precisando" el parate e imagina "una segunda parte del año muy distinta a esta primera". "Lo Estamos necesitando para rearmar filas y que los muy buenos jugadores que tenemos puedan estar a disposición y que tengamos alternativas de cambios. Nos sentimos bastante limitados, tenemos muy buen plantel pero no pudimos contar con la mitad de ellos en todo el transcurso de este año", complementó.

Por último habló de la salida de Matías Arezo: "Hizo un gran desgaste, se esforzó mucho y buscamos la alternativa del doble nueve con Facundo (Batista) y Abel (Hernández) que siempre tenés la esperanza que pueda hacer un gol. Lo dejamos como una alternativa para el final del partido para intentar ganar. Estuvimos cerca de poder hacer un gol y creo que la variante fue buena porque con la necesidad de tener que ir a buscar los presionamos, intentamos, no nos quedó una pelota limpia para hacer el segundo gol".