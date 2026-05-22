El homenaje de Peñarol a Fernando Morena: del telón gigante a la emoción de un hincha histórico

La hinchada de Peñarol le rindió este jueves un emotivo homenaje a Fernando Morena en la previa al partido que el equipo de Diego Aguirre jugó en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores frente a Corinthians en el marco de la fecha 5 del Grupo E.

Ni bien los equipos hicieron su salida al campo de juego por el túnel central del escenario aurinegro, en la Tribuna José Pedro Damiani ya estaban desplegadas dos banderas a las que se les sumó un espectacular telón.

Una de las banderas decía "Morena fútbol y gloria" y la otra "el goleador de toda la historia", mientras que el telón tenía fotos del histórico jugador con la camiseta del club Carbonero con la que obtuvo el Campeonato Uruguayo, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, entre otros. "Gracias Nando" se le dejó ver por encima de las fotos de Morena.

Y además de los colectivos de hinchas que trabajaron y mucho para que este homenaje sea posible con la correspondiente habilitación de Conmebol a través de una gestión de Gastón Tealdi ante el organismo, muchos fanáticos aurinegros se emocionaron hasta las lágrimas en las tribunas del Campeón del Siglo.

El homenaje de Peñarol a Fernnado Morena. Foto: Estefanía Leal.

Uno de ellos se dejó ver desde temprano y fue el Pepe Larriera, un histórico hincha de Peñarol que en cada oportunidad que tiene demuestra su amor por el Nando.

Desde temprano se lo pudo ver en la tribuna con ropa alusiva al homenaje. "Morena es Peñarol. Gracias Nando", decía el frente el su remera que atrás tenía la inscripción: "Morena fútbol y gloria, el goleador de toda la historia".

Pepe Larriera en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Fernando Morena, ídolo eterno de Peñarol

Fernando Morena es el máximo artillero de la historia del Campeonato Uruguayo, el primer jugador uruguayo en alcanzar los 500 goles anotados y segundo máximo goleador de la Copa Libertadores que ganó con el club Carbonero en 1982.

Además, el delantero surgido en River Plate conquistó la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982 transformándose en uno de los principales símbolos de la historia de la institución.

Morena fútbol y gloria, una de las banderas de la hinchada de Peñarol en el homenaje al ídolo aurinegro. Foto: Estefanía Leal.

Como jugador, la trayectoria del “Potrillo” comenzó en River Plate en 1969 para luego pasar a Peñarol en 1973. En el Mirasol jugó hasta 1979 y después emigró a Europa para jugar en Rayo Vallecano y Valencia entre 1979 y 1981, año en el que una histórica movida denominada “A Morena lo traemos todos” permitió su regreso al Carbonero.

Tras ganar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1982, en 1984 Morena jugó en Boca Juniors y luego volvió a Peñarol para cerrar su carrera profesional.

El goleador de toda la historia, otra de las banderas de los hinchas de Peñarol en el Homenaje a Fernando Morena. Foto: Estefanía Leal.

En su haber, el histórico delantero tiene la conquista de siete títulos a nivel de Campeonato Uruguayo con el aurinegro y cinco ediciones de la Liguilla Pre Libertadores además de la Libertadores y la Intercontinental de 1982.

Con la selección de Uruguay, Fernando Morena jugó el Mundial de Alemania 1974 y además, fue campeón de la Copa América de 1983 disputada en Brasil. También disputó el torneo continental de 1975.